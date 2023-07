Der SC Gitter fordert Germania Bleckenstedt im Finale

Der SC Gitter und Germania Bleckenstedt spielen am Sonntag ab 15 Uhr um den Titel des Fußball-Stadtmeisters. Gitter setzte sich im Halbfinale vor 262 zahlenden Zuschauern verdient gegen Union durch, während Blecken­stedt gegen Fortuna Lebenstedt deutlicher als mit 1:0 hätte gewinnen müssen.

Union Salzgitter – SC Gitter 2:5 (1:3). Tore: 0:1 Peinemann (2.), 1:1 Glaub (4.), 1:2 Eigentor Weykamp (22.), 1:3 Rost (35.), 1:4 Neugebauer (37., HE), 2:4 Duwe (40., FE), 2:5 Rost (50.).

Die Anfangsphase gehörte der ehemaligen A-Jugend der JSG SCU SalzGitter. Erst traf Ben Peinemann völlig freistehend zur Führung des Sportclubs, dann – nur zwei Minuten später – sorgte sein bisheriger

A-Junioren-Teamkollege Joel Glaub, der jetzt für Union stürmt, per Kopfball für den Ausgleich.

Später war Ben Peinemann erneut zur Stelle. Sein Kopfball landete am Pfosten, sprang von dort an den Oberschenkel des Union-Keepers Philipp Weykamp und von dort ins Tor. Kurz darauf die Riesenchance zum erneuten Ausgleich: Dustin Duwe setzte sich über außen durch, legte quer auf Glaub, doch der nutzte die Gelegenheit nicht. Auch Steffen Notzon verzog zwei Minuten später. In der 35. Minute kam es doppelt bitter für Union: Bei einem Zweikampf mit Gitters Thilo Adam fiel Glaub unglücklich aufs Handgelenk und musste das Spielfeld Richtung Krankenhaus verlassen. Zudem landete Adams Querpass bei Jannis Rost, der das 3:1 erzielte.

In Halbzeit 2 brachte Gitter den Final-Einzug unter Dach und Fach, während der Auftritt von Union als schwach zu bezeichnen war. Einen Schuss von Peinemann lenkte Weykamp zur Ecke. Diese führte zu einem Handelfmeter, den Maik Neugebauer zum 4:1 versenkte. Kurz darauf verursachte Neugebauer durch ein Foulspiel selbst einen Strafstoß. Duwe verkürzte für Union noch mal auf 2:4, Jannis Rost stellte aber prompt den alten Abstand wieder her, erzielte das 5:2 – den Endstand. SC-Coach Michael Bock war sehr zufriedenen und libt: „Wir haben uns sehr gut präsentiert.“ Sein Gegenüber Lars Freytag brachte derweil seine Enttäuschung über den insgesamt schwachen Auftritt seiner Elf im Mannschaftskreis deutlich zum Ausdruck.

Fortuna Lebenstedt – Germania Bleckenstedt 0:1 (0:1). Tore: 0:1 Stumpe (8.).

Mehr Feuer als im Süd-Derby war im zweiten Halbfinale drin. Bleckenstedt hatte deutlich mehr Ballbesitz als Fortuna und dominierte, aber Lebenstedt hielt dagegen. Die erste Chance hatte der Landesligist: Tahir Darboe setzte sich über rechts durch und schoss links daneben. Besser machte es eine Minute später Felix Stumpe über die andere Seite. Er zog von links nach innen und traf ins lange Ecke zum 1:0.

Gute zehn Minuten später kam es zu einem folgenschweren Freistoß. Bleckenstedt führte aus, Thomas Reiswich traf im Duell mit dem herauslaufenden Fortuna-Keeper Tim Eisfeld ins Tor. Zwar zählte der Treffer wegen eines Fouls am Torwart nicht, Eisfeld musste aber in der 24. Minute wegen Hüftbeschwerden ausgewechselt werden.

In der zweiten Halbzeit verletzte sich auch noch Dennis Schwarz – Fortuna spielte die letzten zehn Minuten nur noch zu zehnt. Germania steigerte seinen Ballbesitz noch weiter. Die Lebenstedter kamen zu keinem Torschuss mehr, Bleckenstedt dagegen hatte noch mehrere klare Abschlüsse. Allein Thomas Sonntag vergab zwei Riesenchancen und geriet in der Schlussminute noch in eine Rangelei mit Fortunas Thomas Blania, wofür beide Spieler die gelbe Karte sahen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de