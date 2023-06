MTV-Cheerleader landen auf dem Treppchen

Hamburg. Die Salty Duchess belegen bei ihrem letzten Turnier der Saison in Hamburg den dritten Platz. Die Black Mosquitos starten Samstag in Ilsenburg.

Alle drei Cheerleading-Teams des MTV Salzgitter, die Tiny und die Black Mosquitos sowie die Salty Duchess, waren nun noch einmal gemeinsam auf Tour. Sie traten in Hamburg bei der Summer All-Level Championship Nord an – und durften mit ihrem Abschneiden letztlich mehr als zufrieden sein.

Für das Peewee-Team, die Tiny Mosquitos, und das Senior-Team Salty Duchess war die Meisterschaft in der Hansestadt die zugleich letzte der Saison 2022/23. Die Tiny Mosquitos konnten mit ihrer Routine überzeugen und 15 Teams hinter sich lassen. Sie erhielten 88,01 Punkte und erreichten damit in einem großen Starterfeld von 27 Teams im Open Peewee Level 0 den 12. Platz.

Noch besser lief es für die Salty Duchess: Das Senior-Team zeigte eine fast fehlerfreie Routine und wurde mit einer Punktzahl von 83,16 belohnt. Diese Wertung bescherte dem MTV-Team einen hervorragenden dritten Platz im International Open Level 3 – die letzte Meisterschaft der Saison war damit ein voller Erfolg.

Mit einer zusätzlichen Herausforderung waren die Black Mosquitos, das Junior-Team des MTV Salzgitter, im Vorfeld des Turniers konfrontiert. Sie mussten am Abend zuvor aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls eines Teammitglieds ihre Routine kurzfristig noch einmal umstellen. In Hamburg schlichen sich dann zwar einige kleinere Unsicherheiten in die Routine ein. Mit 80,55 Punkten erreichten sie dennoch einen guten achten Platz im U16 Level 2. Anders als für ihre Vereinskolleginnen ist für die Black Mosquitos die Saison aber noch nicht beendet. Sie treten an diesem Samstag noch bei der Harzer Cheer Open in Ilsenburg an, wo sie mit einer fehlerfreien Routine im Junior Cheer Level 2 überzeugen und somit einen ebenfalls runden Abschluss schaffen wollen.

