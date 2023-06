0:4 beim SV Innerstetal: Lichtenberg ist abgestiegen

Nun ist auch der wirklich allerletzte Strohhalm weg: Der MTV Lichtenberg steigt nach der Saison aus der Fußball-Bezirksliga ab. Dies steht seit der 0:4 (0:1)-Niederlage im Nachholspiel am Mittwoch fest. Der MTV aus Lichtenberg scheiterte im Lokalderby wieder einmal an seiner mangelnden Chancenverwertung. Die Möglichkeiten zum eigenen Torerfolg waren beim verjüngten Team des SV Innerstetal vorhanden – doch sie blieben ungenutzt.

Mit einem furiosen Auftritt begannen die Schützlinge von MTV-Trainer Lars Sieber die Partie. Bereits nach 40 Sekunden stand Rechtsaußen Waldemar Seebold völlig blank im Fünfmeterraum des SVI. Doch aus vier Metern schob der Stürmer das Spielobjekt am Tor vorbei. Der Warnschuss hat beim Gastgeber gesessen. Die aus der A-Jugend aufgerückten Talente Benedikt Richter, Lorenz Tillig und David Sievers setzten die Gästeabwehr mit einer enormen Laufarbeit unter Druck. Der bisher zwölffache SVI-Torschütze Luca Rosowski nahm die Zuspiele dankend an. Doch ein Torerfolg blieb Rosowski versagt. MTV-Torhüter Tim Eisfeld nahm dem Torjäger jeweils den Ball in gleich drei „Eins-gegen-Eins“-Duellen ab. Chancenlos blieb Eisfeld dann beim 1:0-Führungstreffer von Lorenz Tillig (11.). Bis zur Halbzeit vergaben die Schützlinge von SVI-Trainer Frank Dierling weitere klare Torchancen.

Lichtenberg nutzt erneut eine dicke Chance nicht

Nach der Pause erhöhte Benedikt Richter für seine Elf nach drei Minuten auf 2:0. Derweil ging der Chancenwucher beim MTV weiter: Nach einer Stunde versemmelte Domenik Müller völlig freistehend aus acht Metern den möglichen 1:2-Anschlusstreffer. Das Auslassen der Möglichkeit ließ beim Gast die Körpersprache sichtlich abfallen. Jetzt glänzten die Oldies des SVI – Malte Masberg und Jonas Ohlendorf – mit ihren Anspielen auf ihre Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Jonas Ohlendorf und der spurtstarke Niklas Lichter schraubten das Resultat in die Höhe.

„Wir haben unsere zwei klaren Dinger nicht genutzt. Das Spiel läuft anders, wenn wir treffen. Doch die schlechte Chancenverwertung zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison“, stellte MTV-Coach Sieber nach dem Abpfiff fest. Mit zufriedenem Gesichtsausdruck attestierte SVI-Trainer Frank Dierling seiner Mannschaft eine gute Partie. „Die Talente haben ihre Chance genutzt. Die Spielfreude war teilweise herzerfrischend. Unsere Tore hätten viel früher fallen können“, so Dierling.

Tore: 1:0 Tillig (11.), 2:0 Richter (48.), 3:0 Jonas Ohlendorf (85.), 4:0 Niklas Lichter (89.).

