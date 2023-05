SCU-Teams bleiben ohne Sieg

Die A-Junioren des SCU SalzGitter haben sich mit dem 2:2-Unentschieden beim BV Germania Wolfenbüttel aus dem Titelrennen der Fußball-Landesliga verabschiedet. Die B-Junioren des SCU waren bei der glatten 0:4-Niederlage beim Titelanwärter FC Eintracht Northeim ohne Siegchance.

A-Junioren

Landesliga: BV Germania Wolfenbüttel – SCU SalzGitter 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Quadt (6.), 0:2 Tim Müller (16.), 1:2 Lacheiner (44.), 2:2 Dogan (87.).

Die Ausfälle von Hussein Kanaan, Luis Berkefeld, Can Özgür, Dean Entgelmeier und Marvin Haka steckte der Titelverteidiger aus der Südstadt in der Anfangsviertelstunde gut weg. Den Offensivauftritt belohnten Leonik Quadt und Tim Müller mit einer 2:0-Führung. Bis zum Pausenpfiff ließen die Schützlinge von SCU-Trainer Jonas Teuber weitere klare Torchancen ungenutzt. Die Gradlinigkeit beim Torabschluss fehlte auf der ganzen Linie. Die Strafe folgte eine Minute vor der Halbzeit auf dem Fuße. Lennard Lacheiner nutzte Germanias erste Möglichkeit zum 1:2-Anschlusstreffer. In der Pause mahnte Coach Jonas Teuber die schlechte Verwertung der Torchancen an. Der Doublesieger des Vorjahres betrieb jedoch weiterhin Schindluder mit seinen Möglichkeiten. Drei Minuten vor Ultimo kassierte der SCU gar noch den 2:2-Ausgleichstreffer. Kurz und knapp gab der sichtlich enttäuschte Trainer Jonas Teuber sein Statement nach der Rückkehr am Vereinsheim ab: „Wer vorne seine Dinger nicht reinmacht, bekommt hinten die Gegentore eingeschenkt.“

B-Junioren

Landesliga: Eintracht Northeim – SCU SalzGitter 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Eigentor Krause (29.), 2:0 Bienert (36.), 3:0, 4:0 Redecker (40.+3, 56.).

Wie schon im Heimspiel bei der 2:3-Niederlage gegen den Niedersachsenligaliga-Absteiger konnte der SCU im Rhume-Stadion nur eine halbe Stunde Paroli bieten. Ein unglückliches Eigentor von Torhüter Finnley Krause gab der Eintracht vor der Pause den nötigen Input. Der Torjäger der Liga Bastian Redecker sorgte mit seinen Saisontoren 30 und 31 für die Entscheidung. „Ein kurioses Tor und schwache zehn Minuten vor der Pause haben uns aus der Bahn geworfen. Im zweiten Spielabschnitt kam bei meinem Team nicht mehr viel. Wir haben verdient gegen ein starkes Team verloren“, stellte SCU-Trainer Marco Cordes fest.

