Viktoria Thiede erzittert sich drei wichtige Punkte

Der FC Viktoria Thiede hat in der Fußball-Nordharzliga 2 enorm wichtige Punkte gegen den Abstieg geholt. Der FSV Fuhsetal betrieb Chancenwucher und spielte nur remis. In der Staffel 1 war der SC Gitter II trotz einer schwachen ersten Halbzeit siegreich.

Staffel 1

SC Gitter II – SG Ildehausen/Kirchberg 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Tantzen (18.), 1:1 Cuda (31.), 2:1 Gomzi (45.), 3:1 Roderburg (57.), 4:1 Weber (70.).

Gitters Coach Michael Weber hatte sich auf einen ruhigen Fußballnachmittag bei schönem Sonnenwetter eingestellt. Und auch seine Mannschaft schien das so vorgehabt zu haben, denn in der ersten Halbzeit zeigte sie keine gute Leistung. „In den ersten 35 Minuten war das gar nichts von meinen Jungs. Wir sind zu Recht in Rückstand geraten und können von Glück reden, dass wir mit dem Halbzeitpfiff noch in Führung gegangen sind“, sagte Weber, der in der Kabine dann etwas lauter wurde. Seine Ansprache verfehlte ihre Wirkung nicht. Mit wesentlich mehr Engagement spielte sich der SC zum letztlich verdienten 4:1 und bescherte seinem Trainer doch noch einen ruhigen Nachmittag bei sonnigem Wetter.

Staffel 2

TuS Cremlingen – FSV Fuhsetal 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Sommer (27.), 1:1, 1:2 Behre (27., 48.), 2:2 Lampen (65.).

Dennis Kleinert, Trainer des FSV Fuhsetal, berichtete von einem „lauen Sommerkick“, in dem seine Mannschaft die wesentlich besseren Chancen hatte und Cremlingen sich auf die Verteidigung konzentrierte. „Aber wie es nun einmal so ist: Wer vorne die Tore nicht macht, fängt sich hinten welche“, so Kleinert. Den 0:1-Rückstand glich Tim Behre zunächst postwendend aus, ehe er kurz nach der Pause auf 2:1 für die Gäste erhöhte. Das letzte Wort hatte allerdings Cremlingen. „Schade, zwei verlorene Punkte“, so Kleinert.

SV Kissenbrück – Viktoria Thiede 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Elsner (4.), 0:2, 0:3 Bartz (9., 20.), 1:3 Bomba (63.), 2:3 Fitzner (78.). Besonderes: Gelb-Rot für Kissenbrück (42.), Rot für Kissenbrück (86.).

Enorm wichtige Punkte für die Viktoria im Abstiegskampf. „Die frühe Führung hat uns sehr gut getan. Hinten raus ist aber Hektik aufgekommen“, berichtete der Thieder Trainer Hasan Örs, dessen Mannschaft nach 20 Minuten 3:0 führte. Trotz einem Mann weniger kam Kissenbrück aber noch einmal auf 2:3 heran. „Wir haben das Ding aber über die Zeit gezittert“, so Örs.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de