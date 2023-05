Zwei Elfmeter führen zum Derby-Unentschieden

Vahdets Kadir Celik (am Boden) stellt sich TSV-Kapitän Jannick Kirschner in den Weg. Vahdets Muhhamet-Bilal Demir ist stiller Beobachter der Szene.

In der Fußball-Nordharzliga 2 hat es der TSV Salzgitter mit dem 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den KSV Vahdet Salzgitter II verpasst, den Klassenerhalt vorzeitig klar zu machen.

Den Gästen gehörte die Anfangsphase des Spiels: Ferit Ashapoglus Kopfball ging nur knapp am Tor vorbei (9.), der Schuss von Cem Yalcin wehrte TSV-Abwehrspieler Ali Dia mit dem Rücken zur Ecke ab (14.). Mit zunehmender Spieldauer störten die Gallier den Spielaufbau der Nachbarn bereits in deren Hälfte. Erfolgreicher Störenfried im Mittelfeld war einmal mehr Ken Kastner, der ein ums andere Mal den Ballgewinn für sich entschied. Die erste nennenswerte Torgelegenheit für die Hausherren hatte Fabian Ulrich, dessen Schuss KSV-Keeper Bekir Yeter zur Ecke klärte (29.). Kurz vor der Pause verzog Tobias Wicher alleinstehend vor dem Vahdet-Tor (45.).

Strafstoß bringt Vahdet Salzgitter II in Führung

Nach Wiederanpfiff gelang wiederum den Gästen der bessere Start. Sezer Balikcis Abschluss flog knapp über die Latte hinweg (46.). Nach einem Freistoß von KSV-Kapitän Anil Maras foulte Moumen Aljallod im Strafraum Ramzi Sharif (52.). Den fälligen Strafstoß verwandelte Maras ins linke obere Eck zur 1:0-Gästeführung (55.). Nur kurz darauf scheiterte zunächst Vahdets Mehmet Duran am Pfosten (57.), ehe Cem Yalcin gegen TSV-Keeper Justin Radmer das Nachsehen hatte (59.). Eine kurze Verschnaufpause hatte die TSV-Abwehr, als Moumen Aljallod nach einer Ecke per Kopfball KSV-Spielertrainer Bekir Yeter testete (64.) und Jemian Kirschners Fernschuss über das KSV-Tor zog (69.). TSV-Torwart Justin Radmer stand dann erneut im Mittelpunkt, indem er auch in der Schlussphase mehrmals in höchster Not einen weiteren Gegentreffer verhinderte.

TSV rettet noch das Remis, ist aber nicht ganz zufrieden

Ein Elfmeterpfiff blieb aus, als Vahdets Hamit Al-Zein im Strafraum den Ball an den ausgestreckten Arm bekam (86.). In der Nachspielzeit stieg Vahdets Samed Kirkpinar im eigenen Strafraum dann allerdings ungestüm und regelwidrig gegen Ali Dia ein. Das 1:1 vom Elfmeterpunkt erzielte der Gefoulte selbst (90.+3). Trotz spätem Punktgewinn war TSV-Trainer Yasin Bayrakdar unzufrieden: „Alles, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir nicht umgesetzt. Gern hätte ich heute schon eine Entscheidung um den Abstieg gehabt.“

„Wir hätten gern gewonnen. Mit dem ,Kann-Elfmeter’ haben wir die Punkte leider hergegeben“, analysiert KSV-Trainer Bekir Yeter das Spiel.

Tore: 0:1 Maras (55./Elfmeter), 1:1 Dia (90.+3/Elfmeter).

