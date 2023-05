Bleckenstedt fegt die MTV-Reserve mit 9:0 weg

Deutliche Siege feierten in der Fußball-Bezirksliga drei Salzgitteraner Teams. Den höchsten Tageserfolg verbuchte der Liga-Primus Germania Bleckenstedt, der den MTV Wolfenbüttel II mit einer 0:9-Klatsche auf den Heimweg schickte. Fortuna Lebenstedt gewann mit 5:2 gegen Goslar, der TSV Üfingen besiegte Lochtum 6:2.

FC Germania Bleckenstedt – MTV Wolfenbüttel II 9:0 (1:0). Tore: 1:0 Reiswich (17.), 2:0 Reiswich (56.), 3:0 Frank (59.), 4:0 Frank (62.), 5:0 Reiswich (68.), 6:0 Homann (74.), 7:0 Frank (75.), 8:0 Uysal (80.), 9:0 Darboe (90.).

Auf die erste Hälfte der Partie, die noch auf Augenhöhe verlief, ließ Bleckenstedts Coach Gökhan Arikoglu eine Ansage folgen, die seine Spieler entfesselt zu haben schien. Fast jeder Angriff der Hausherren nach der Pause endete im Tor der Gäste, die sich ihrem Schicksal ergaben. Dabei glänzte in den Reihen der Hausherren vor allem der prächtig aufgelegte Thomas Reiswich, der dreimal ins Schwarze traf. „Wenn wir konzentrierter mit den Chancen umgehen, können wir schon zur Halbzeit klar in Front liegen. Nach dem Wechsel zeigte mein Team eine sehr ansprechende Leistung“, sagte Arikoglu, der Okan Uysal für seinen Treffer und fünf Torvorlagen hervorhebt. „Ich bin mit dem Gesamtpaket von heute zufrieden“, bilanzierte Arikoglu.

TSV Üfingen – TSV Lochtum 6:2 (3:2). Tore: 1:0 Kolle (23.), 2:0 Lüer (23.), 2:1 Vollbrecht (25.), 3:1 Richter (42.), 3:2 Bormann (45.), 4:2 Kamann (52.), 5:2 Peitzmann (54.), 6:2 Lüer (89.).

Der TSV zeigte sich in Torlaune und Trainer Frank Leitermann sich sehr zufrieden. „Wir treten zurzeit Woche für Woche stark auf und haben einen echten Lauf. Nur in der ersten Hälfte waren wir noch nicht griffig genug“, erklärte der TSV-Coach. Sein Team überzeuge derzeit in allen Mannschaftsteilen. „Wir treten sehr selbstbewusst auf und sind aber auch kritisch, wenn es manchmal nicht so läuft. Das zeichnet uns aus“, betonte Leitermann. Nach den Treffern von Alexander Kolle, Phillip Lüer und Felix Richter gingen die Üfinger trotzdem nur mit einem Tor Vorsprung in die Pause. Im zweiten Durchgang ließ der TSV aber nichts mehr zu und baute seine Führung weiter aus. Lukas Kamann, Marcel Peitzmann und Lüer sorgten für den letztlich deutlichen Endstand.

SV Fortuna Lebenstedt – Goslarer SC 5:2 (3:1). Tore: 1:0 Pote (5.), 1:1 Dürrbeck (10.), 2:1 Pramme (20.), 3:1 Pramme (45.+1), 4:1 Norman (56.), 5:1 Zaube (70.), 5:2 Criscione (86./ET).

Von einem überragenden Ergebnis sprach Fortunen-Trainer Daniel Reinsch nach einer klasse Vorstellung seines Teams, dessen Sieg auch in der Höhe verdient gewesen sei. Zunächst tasteten sich die Kontrahenten ab, ehe die Hausherren ab Mitte der ersten Hälfte die Partie in den Griff bekamen. „Wir hatten gute Umschaltmomente, die uns heute den Sieg bescherten. Die Chancen wurden konsequent genutzt“, zog der Coach sein Fazit. Bestnoten verdienten sich Dennis Schwarz, der die Abwehr hervorragend organisierte. Außerdem überzeugte Marvin Pramme, der nicht nur zwei Tore markierte, sondern auch ein ständiger Unruheherd für die Gäste bedeutete.

