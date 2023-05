Tennisteams bleiben zum Saisonstart ungeschlagen

Der Startschuss zur Tennis-Sommersaison ist gefallen. Vor allem für die höchstspielenden Teams auf Verbandsebene war es ein guter Auftakt, die Steterburger Herren 65 startete mit einem Ausrufezeichen in die Oberliga-Spielzeit.

Oberliga

Herren 65: TC SW Steterburg – TC Bienenbüttel 5:1. Mit dem Auftaktsieg übernehmen die Steterburger Oldies direkt die Tabellenführung. Der Erfolg war bereits nach den Einzeln eingefahren. Reinhard Preis, Hartmut Köpper, Klaus Kandziora und Stephan Knackstedt holten die Punkte zur 4:0-Führung. Köpper und Knackstedt setzten sich in engen Duellen im Match-Tiebreak durch. Kandziora und Norbert Junicke sicherten im Doppel dann den fünften Punkt, während Preis/Knackstedt den Platz als Verlierer verließen.

Landesliga

Herren 30: TC Bad – SV Großburgwedel 3:3. Mit einem zufriedenstellenden Punktgewinn startete der Aufsteiger aus Salzgitter-Bad in die Saison. Sascha Klingenberg hatte eine gute Leistung gezeigt und mit 6:1, 6:2 gewonnen. Jan Hedder machte zu viele Fehler und verlor 2:6, 4:6. Phillipp Zimmermann musste sich 5:7, 2:6 geschlagen geben. Manuel Wiesner schwächelte Ende des zweiten Satzes etwas, gewann aber letztlich mit 6:2, 4:6, 10:5 und stellte damit auf remis. Beide Teams entschieden ein Doppel für sich, und so stand der Punktgewinn zum Saisonstart fest.

Verbandsliga

Herren: MTV Wolfenbüttel – TV Gebhardshagen 3:3. Kurios: Alle drei Auftaktbegegnungen der Verbandsliga endeten 3:3. So auch das Derby in Wolfenbüttel. Ohne Kapitän John Geffke zeigten vor allem John Fricke und Felix Bandes in ihren Einzeln Nervenstärke und gewannen jeweils im Match-Tiebreak. Sebastian Lange an Position 1 und Ersatzmann Sean Casey unterlagen in zwei Sätzen. Fricke/Marco Schumann sorgten dann mit einem deutlichen 6:0/6:1 im Doppel für den Punktgewinn der Gäste. Ebenso deutlich verloren Lange/Brandes (1:6, 2:6).

Damen 50: TSV Rethen/Leine – TV Gebhardshagen 2:4. Heidi Ratzka, Biance Schlote und Sonja Greger sicherten in ihren Einzel bereits das Remis. Lediglich Kerstin Köhler-Weitzel verlor, holte dafür aber im Anschluss an der Seite von Schlote den entscheidenden vierten Punkt im Doppel.

Verbandsklasse

Herren 40: TC SW Steterburg – FA Timmerlah 2:4. Lediglich Sven Röver holte Punkte für die Steterburger: Im Einzel siegte er 6:1, 6:0, und im Doppel an der Seite von Henning Röver stand am Ende ein 6:1, 7:5. Die restlichen Partien gingen deutlich in zwei Sätzen an den Gast.

Herren 55: TC Bad – TC Schladen 5:1. Der TC Bad legte einen hervorragenden Saisonstart hin. Hans Hager musste sich in seinem Einzel knapp mit 4:6, 6:2, 7:10 geschlagen geben. Achim Grahl, Martin Rotthaus, Thorsten Weigelt und Arnold Reupke (nur Doppel) waren hingegen siegreich.

Bezirksliga

Damen: TC Pöhlde – TC SW Steterburg 0:6. Ohne die etatmäßige Nummer 1 Lea Baschanow, die die Sommersaison über pausiert, gelang den Steterburgerinnen ein klarer Auswärtssieg zum Start, der allerdings knapper war als es den Anschein macht. Denn Katharina Ostaszewski im Einzel sowie die Doppel Katharina Rucinski/Ricarda Gronwald und Henriette Struckmann/Ostaszewski mussten jeweils in den Match-Tiebreak.

