Elfmeter-Pfiff sorgt für Ärger beim VfL Salder

Ein Foul an Salders Patrick Marquardt (in Schwarz) im Strafraum, das in der 65. Minute nicht geahndet wurde, erhitzte vor allem das Gemüt von VfL-Coach Dominik Rittel.

Zwei Elfmeterpfiffe – einer der ertönte und einer der ausblieb – entschieden das Derby zwischen dem SV Union Salzgitter und dem VfL Salder in der Fußball-Bezirksliga 3 am Sonntagnachmittag. Die Eisernen setzten sich durch den Strafstoßtreffer von Daniel Salge in der Schlussminute mit 2:1 (1:1) durch.

„Ich fühle mich hier vom Schiedsrichter betrogen“, machte VfL-Trainer Dominik Rittel nach der Partie seinem Ärger Luft. Was war passiert? In der 65. Minute wurde Salders Torjäger Patrick Marquardt im Strafraum gefoult. Jeder rechnete mit dem Elfmeterpfiff, doch dieser blieb aus. Selbst Union-Trainer Lars Freytag hätte sich über einen Strafstoß gegen sein Team nicht beklagt: „Da hätten wir uns definitiv nicht beschweren dürfen, wenn der Schiedsrichter den gibt.“

Salge schießt die Unioner vom Punkt zum Sieg

Dass dann in der Schlussminute der Elfmeterpfiff auf der anderen Seite zu hören war, brachte VfL-Coach Rittel endgültig auf die Palme: „Wenn es bei uns keinen Strafstoß gibt, darf es für Union niemals einen geben.“ Daniel Salge war es egal – er schob zum 2:1-Siegtreffer für Union ein. Danach war Schluss.

„Das ist ein enorm wichtiger Sieg gegen eine sehr starke Mannschaft. Meine Jungs haben eine starke Reaktion auf das 1:5 in Üfingen vergangene Woche gezeigt“, freute sich Union-Coach Freytag, dessen Team bereits in der ersten Minute das 1:0 liegen gelassen hatte. Jan Jaczak holte dies in der 28. Minute nach. Allerdings antworteten die Gäste durch ein Hackentor durch Maik Nirwing postwendend.

„Im Anschluss war der VfL dann besser im Spiel, und wir hatten bis zur Pause einige Probleme“, gab Freytag zu. In Hälfte 2 neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend. „Ich kann meinen Jungs heute gar keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben und wurden am Ende durch die Schiedsrichterentscheidungen um mindestens einen Punkt gebracht“, schloss VfL-Coach Rittel seufzend.

Tore: 1:0 Jaczak (28.), 1:1 Nirwing (29.), 2:1 Salge (90./Elfmeter).

