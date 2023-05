Lichtenberg immer mehr in Nöten – Fortuna siegt

Das Wochenende hätte für den MTV Lichtenberg nicht schlechter laufen können in der Fußball-Bezirksliga. Das Team von Trainer Stanislav Gross musste zunächst einen 3-Punkte-Abzug wegen eines Formfehlers hinnehmen und verlor dann auch noch gegen den direkten Konkurrenten Roklum-Winnigstedt trotz einer frühen Zwei-Tore-Führung mit 2:4 (2:0). Fortuna Lebenstedt feierte hingegen einen sicheren 5:1 (3:1)-Auswärtssieg beim SV Fümmelse.

Die Spielabsage am 23. April gegen den TSV Lochtum hat für den Fußball-Bezirksligisten MTV Lichtenberg fatale Folgen. Aufgrund eines Formfehlers werden den abstiegsbedrohten Lichtenbergern nämlich drei Punkte abgezogen. „Das Spiel wurde rechtzeitig abgesagt und wird am 29. Mai auch nachgeholt. Allerdings hat der MTV es verpasst, innerhalb von zehn Tagen ein Absageprotokoll beim Fußball-Bezirk einzureichen. Daher der Punktabzug“, erklärt Staffelleiter Peter Finselberger.

SG Roklum-Winnigstedt – MTV Lichtenberg 4:2 (0:2). Tore: 0:1 Engelmann (1.), 0:2 Seebold (11.), 1:2 Grabowski (51.), 2:2 Schlinger (56.), 3:2 Grabowski (83./Elfmeter), 4:2 Germer (90.).

MTV-Trainer Stanislav rang nach der Pleite in Roklum nach den richtigen Worten: „Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was hier in der zweiten Halbzeit passiert ist.“ Seine Mannschaft war perfekt ins Spiel gestartet, führte nach elf Minuten bereits mit 2:0. „Wir hatten alles im Griff, und vom Gegner kam gar nichts“, so Gross. Kapitän Till Hockmann hatte vom Elfmeterpunkt sogar die Möglichkeit, auf 3:0 zu stellen, doch sein Versuch fand nicht den Weg ins Tor.

Die zweite Hälfte begann dann mit einem „dummen Foul“, infolge dessen das 1:2 nach dem fälligen Freistoß durch Leon Grabowski fiel. „Das kann passieren, aber was danach passiert ist, ist nicht erklärlich“, so Gross. Denn nach 56 Minuten stand es plötzlich 2:2-unentschieden. Und es sollte noch schlimmer kommen für die Gäste. In der 83. Minute gab es Elfmeter für Roklum, und Leon Grabowski machte es besser als in der ersten Hälfte Hockmann. Mit dem Schlusspfiff machte Roklums Kapitän Christian Germer den Sieg der Hausherren endgültig klar.

SV Fümmelse – Fortuna Lebenstedt 1:5 (1:3).

Es brauchte erst einen Weckruf durch das 1:0 der Hausherren nach einem Konter, ehe die Tormaschine der Fortunen ins Laufen kam. „Nach einer Ecke war dann Patrick Blania wenig später da und hat uns zurück ins Spiel gebracht. Danach lief es wie am Schnürchen“, freute sich Fortuna-Coach Daniel Reinsch über die Leistungssteigerung seiner Mannschaft im Vergleich zu den schwachen Auftritten gegen Othfresen (1:0) und Roklum-Winnigstedt (1:1) am vergangenen Wochenende. „Wir haben das Spiel nach dem Ausgleich komplett im Griff gehabt und auch verdient gewonnen“, so Reinsch. Ein Lob ging an den Unparteiischen der Partie. „Weil der Verband keinen Schiedsrichter gestellt hat, musste einer der Fümmelser ran und er hat seine Sache sehr gut gemacht. Immer fair und ohne Fehler. Ganz stark“, so Reinsch.

