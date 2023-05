TSV und Glück Auf legen erst nach der Pause richtig los

In der Fußball-Nordharzliga 2 hat der TSV Salzgitter dem SV Glück-Auf Gebhardshagen ein 2:2 (0:0) abgetrotzt. Nach einer torchancenarmen ersten Halbzeit drehten beide Teams im zweiten Durchgang auf.

Zunächst legten die Knappen vor. Gebhardshagens Devin Stockmann erzielte nach Zuspiel aus fünf Metern den 1:0-Führungstreffer für die Gäste (50.). Die Freude währte nur kurz: Gäste-Abwehrspieler Simon Stockmann verlor fahrlässig den Ball vor dem eigenen Strafraum, TSV-Kapitän Yannick Kirschner war zur Stelle und erzielt alleinstehend vor dem Tor den 1:1-Ausgleich (52.). Wenig souverän die Abwehrleistung auch kurz darauf, als sich Stockmann und Knappen-Keeper Niklas Voß gegenseitig behinderten. Kirschner war erneut reaktionsschnell zur Stelle und erzielt den 2:1-Führungstreffer für die Gallier (57.).

Kirschner dreht das Spiel mit einem Doppelpack

Fortan entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem beide Mannschaften auf den nächsten Treffer drängten. Der sollte den Gästen gelingen. In die Flanke von Devin Stockmann hielt Maurice Meyer seine Hüfte, mit derer er den Ball ins Tor bugsierte (65.). Zum Ende des Spiels wurde es noch einmal schwungvoll: Einen Schuss von Yannick Kirschner rettete Knappe Hassan mit der Brust auf der Linie (70.). Eine Bogenlampe spitzelte TSV-Torwart Justin Radmer noch von der Linie (90.). In der Nachspielzeit lenkte Radmer einen platzierten Kopfball noch gegen die Latte (90+3.).

„Das ist das logische Ergebnis einer mangelhaften Trainingsleistung. Platz 3 haben wir uns vorgenommen – so gelingt uns das nicht“, war GA-Trainer Nico Nödler wenig begeistert. „Wir haben stark gekämpft und mit etwas mehr Glück hätten wir unsere Tabellensituation verbessert“, so Gallier-Trainer Yasin Bayrakdar.

Tore: 1:0 D. Stockmann (50.) 1:1/2:1 Kirschner (52./57.), 2:2 Meyer (65.).

