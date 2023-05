Fuhsetals Traum vom Finale endet in Schandelah

Die Überraschung ist ausgeblieben: Der FSV Fuhsetal hat das Halbfinale im Fußball-Kreispokal der Nordharzligisten und 1. Nordharzklassisten mit 0:3 (0:2) beim favorisierten MTV Schandelah-Gardessen verloren. Damit spielt die Truppe von Trainer Dennis Kleinert bei dessen letztem Auftritt an der Seitenlinie am Pfingstmontag (29. Mai) im Spiel um Platz 3. In Goslar, wo die diesjährigen Pokalfinals ausgetragen werden, trifft der FSV auf den SV Kissenbrück, der sein Halbfinale bei der FG Vienenburg/Wiedelah mit 1:4 verlor.

Wie schon beim 1:4 in der Liga unter der Woche bot der FSV dem verlustpunktfreien Tabellenführer der Nordharzliga-Staffel 2 aus Schandelah einen guten Kampf, musste aber am Ende wieder zum Sieg und diesmal auch zum Finaleinzug gratulieren. „Glückwunsch an Schandelah zum verdienten Einzug ins Endspiel“, sagte FSV-Coach Kleinert nach der Partie. Zuvor hatte er eine kämpferische und engagierte Leistung seines Teams gesehen. „Ich kann meiner Mannschaft an dieser Stelle nur ein ganz großes Lob aussprechen. Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte Kleinert.

Seine Mannschaft wusste schon im Vorfeld, dass man dem Gegner spielerisch über 90 Minuten nicht gewachsen sein werde. Aber man habe es dem MTV so schwer wie möglich gemacht, auf dessen Weg zum Double aus Pokal und Meisterschaft.

Gegentore nach Standards ärgern FSV-Trainer Dennis Kleinert

„Wir kriegen zwei von drei Treffern nach Standards. Das ist das einzig ärgerliche am heutigen Tag“, so der FSV-Coach. Nach einem Eckball an den zweiten Pfosten, der zurück in die Mitte geköpft wurde, war Douglas Benker zur Stelle und brachte die Hausherren Mitte der ersten Hälfte in Führung (26.). Keine Viertelstunde später spielte Lennart Kuntze den Ball in den Lauf von Philipp Stucki, der von halbrechter Position genau Maß nahm und die Schandelaher Führung erhöhte. In der Schlussphase verwertete Matthias Jeschke einen Eckball von Gregor Maschel zum 3:0-Endstand (81.).

Tore: 0:1 Benker (26.), 0:2 Stucki (40.), 0:3 Jeschke (81.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de