Nordharzliga: Gitter II siegt bei Wildemann mit 3:1

Salzgitter. In der Parallelstaffel hingegen patzt Glück Auf Gebhardshagen bei Kellerkind SG Bohrstadt. Fatih holt wichtigen Sieg in der Nordharzklasse.

Der SC Gitter II (in Blau) hat die TSG Wildemann mit 3:1 niedergerungen.

Das verlängerte Wochenende wurde in der Fußball-Nordharzliga und in der 1. Nordharzklasse genutzt, um einige Spiele nachzuholen – mit Licht und Schatten für die Salzgitteraner Vereine. Im Kreispokal der 2. Nordharzklassisten hat die SG AKV/TSV Salzgitter den Einzug ins Finale durch eine 0:3-Niederlage in Ildehausen verpasst.

Nordharzliga

Staffel 1: TSG Wildemann – SC Gitter II 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Roderburg (6.), 1:1 Metzger (20.), 1:2, 1:3 Roderburg (75., 90.).

Trotz arger Personalprobleme kam die Reserve des SC Gitter durch das frühe Tore von Nico Roderburg gut in die Partie. Allerdings kam die TSG im Anschluss mehr und mehr ins Spiel und auch nicht unverdient zum Ausgleich, der gleichzeitig auch der Pausenstand war. „Wir haben dann in der zweiten Hälfte taktisch etwas umgebaut, was uns wieder mehr Zugriff auf das Spiel ermöglichte“, sagte SC-Trainer Michael Weber. Roderburg sorgte dann mit zwei weiteren Treffern für die Entscheidung. „Ein schwieriges Auswärtsspiel, mit schwierigen personellen Voraussetzungen. Am Ende des Tages war es ein Sieg des Willens, der Leidenschaft und des Engagements“, sagte Weber.

Staffel 2: SG Bohrstadt – GA Gebhardshagen 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Strauss (49.), 1:1 Findeklee (53.), 2:1 Gärtner (70.), 3:1 Merkel (90.+3).

Unglückliche Niederlage für den SV Glück Auf Gebhardshagen beim Abstiegskandidaten Bohrstadt. „Ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen. Wir haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert, hatten 90 Prozent Ballbesitz und auch Chancen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Leider machen wir die Dinger vorne nicht rein und patzen hinten zweimal. So kommt dann solch ein Ergebnis zustande“, erklärte GA-Trainer Nico Nödler. Allein in der ersten Halbzeit hätte sein Team zwei Treffer machen können und zwei weitere machen müssen. „Wenn wir mit 2:0 in die Pause gehen, läuft das Spiel ganz anders“, erklärte Nödler.

1. Nordharzklasse

Staffel 2: FC Fatih Salzgitter – MTV Lichtenberg II 5:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Mohamed (10., 22.), 3:0, 4:0 Ghazi (45., 62.), 5:0 Mohamed (66.).

Ein ganz wichtiger Sieg für den FC Fatih im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir haben genau die Mentalität an den Tag gelegt, die es in solchen Duellen braucht. Wir waren dem Gegner in allen Belangen überlegen“, freute sich Fatih-Trainer Ali Fouani über den souveränen Heimerfolg.

Borussia Salzgitter – FC Viktoria Thiede II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Hai (6./HE), 2:0 Tebis (56.). Bes.: Gelb-Rot für Borussia (77.).

Die Borussia begann druckvoll und ging früh durch einen Handelfmeter in Führung. Lediglich kurz vor der Pause hielt Thiede dagegen. In der zweiten Halbzeit machten die Hausherren den Sack dann zu. „Es war ein starkes und abgeklärtes Spiel von uns“, ich bin sehr zufrieden sagte Borussia-Trainer Björn Veckenstedt nach der Partie.

2. Nordharzklasse

Kreispokal, Halbfinale: SG Ildehausen/Kirchberg II – SG AKV/TSV Salzgitter 3:0, SV Göttingerode – MTV Wolfenbüttel III 1:7.

