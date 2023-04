Lichtenberg erkämpft sich einen Punkt gegen Vahdet

Germania Bleckenstedt führt die Fußball-Bezirksliga inzwischen mit zehn Punkten an. Grund ist der 2:0-Auswärtssieg beim FC Arminia Adersheim im Nachholspiel am Mittwoch. Auch der SC Gitter war gegen Schlusslicht Othfresen siegreich. Im Derby zwischen Lichtenberg und Vahdet Salzgitter gab es indes keine Tore und dementsprechend auch keinen Sieger.

MTV Lichtenberg – KSV Vahdet Salzgitter 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Der MTV Lichtenberg bleibt im vierten Spiel ungeschlagen und sendet ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf. „Heute hat man gesehen, was möglich ist, wenn wir als Mannschaft auftreten und der eine für den anderen kämpft. Man darf uns definitiv noch nicht abschreiben“, so ein zufriedener MTV-Coach Stanislav Gross. Die Gäste hatten mehr Spielanteile und auch die besseren Chancen. „Vahdet war mehr am Ball und hat dreimal Aluminium getroffen. Wir hatten aber auch in der letzten Minute ein Eins-gegen-eins von Rene Spintzyk ge­gen den Torwart. Leider verspringt ihm der Ball komplett“, so Gross. Ein Sonderlob ging vom Trainer in Richtung Daniel Hoffmann, der normalerweise in der zweiten Mannschaft das Tor hütet: „Er hat uns wirklich den Punkt gerettet.“

Vahdet-Trainer Veysel Polat war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. „Wir haben nicht unseren besten Tag erwischt. Und wir können es definitiv besser. Das hätte ich auch gesagt, wenn wir eine unserer Chancen reingemacht hätten“, so Polat, dem mit Hüseyin Demir, Tayfun Durmus und Sadik Balikci eine wichtige Achse gefehlt hat. „Uns sind dadurch die Lösungsideen abhanden gekommen.“

FC Arminia Adersheim – Germania Bleckenstedt 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Reiswich (4.), 0:2 Frank (25.).

Das Spiel war nach 25 Minuten entschieden. „Wir haben es endlich mal wieder geschafft, ein frühes Tor zu erzielen und konnten dann auch zügig nachlegen“, freute sich Bleckenstedts Trainer Gökhan Arikoglu. Nach dem 2:0 durch Rico-René Frank schalteten die Gäste ein paar Gänge zurück. „Wir hatten das Spiel im Griff und fast 90 Prozent Ballbesitz. Wenn Adersheim den Anschluss erzielt hätte, hätten wir jederzeit den Hebel umlegen können“, war sich Arikoglu sicher, der seine Startelf etwas umgebaut hatte. „Wir haben eine Menge Spiele vor der Brust aktuell, da müssen wir etwas durchwechseln.“

SC Gitter – FC Othfresen 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Rost (22.), 2:0 Kunze (24.) 3:0 Neugebauer (81./FE), 3:1 Fricke (86.).

SC-Coach Michael Bock freute sich über einen souveränen Heimerfolg: „Wir hatten das Geschehen zu jeder Zeit im Griff und das, obwohl mir derzeit viele Spieler verletzungsbedingt fehlen.“ Gleichzeitig sei Othfresen stärker gewesen, als es die bislang zehn erspielten Punkte vermuten ließen.

