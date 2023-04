Lebenstedt. Die Salzgitteraner sind aktuell arg ersatzgeschwächt und können mit der SG Remlingen/Denkte nur kurzzeitig mithalten. Am Ende steht ein 0:5.

Die KSV-Abwehr um Aushilfs-Keeper Ferit Ashapoglu (in Orange) kassierte gegen Remlingen fünf Treffer.

Fußball-Nordharzliga Vahdet II kassiert die vierte Niederlage in Folge

Die Negativserie des KSV Vahdet Salzgitter II in der Fußball-Nordharzliga 2 geht weiter. Die Lebenstedter verloren am Samstagnachmittag auf heimischen Platz mit 0:5 (0:2) gegen den Tabellenzweiten SG Remlingen/Denkte. Es war bereits die dritte Liga-Niederlage in Serie. Das 1:2 im Kreispokal beim SV Hahndorf eingerechnet wartet die Mannschaft von Trainer Bekir Yeter bereits seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis.

Vom Schwung des Jahresauftaktes ist wenig übrig. Mit vier Siegen war die Vahdet-Reserve nach der Winterpause gestartet und hatte sich ein gutes Polster auf die Abstiegsränge erarbeitet. Dieses Polster ist nun auch dringend notwendig. Denn die Verletztenliste wird immer länger und Coach Yeter muss sich immer wieder bei anderen Teams im Verein Spieler „borgen“. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen sind die Folge dieser Personalmisere.

Vahdets Gegentore entstehen aus individuellen Fehlern

Gegen Remlingen stand beispielsweise der frühere Spielertrainer Ferit Ashapoglu im Tor, und auf dem Platz halfen mehrere A-Jugendliche aus. „Es ist leider sehr schwierig, mit Spielern zu agieren, die man fußballerisch nicht wirklich einschätzen kann“, legte Coach Yeter dar.

So seien die Gegentore gegen die SG allesamt aus individuellen Fehlern entstanden. Lediglich die ersten und letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit konnte sein Team mit dem Gast aus dem Landkreis Wolfenbüttel mithalten. In der restlichen Spielzeit sorgte vor allem Liga-Toptorjäger Alexander Klusmann mit seinen vier Treffern für die deutliche Niederlage der Hausherren. „Ich hoffe, dass die verletzten Spieler bald zurück sind und wir wieder mit unserer angestammten Mannschaft spielen können“, betonte Yeter.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Klusmann (10., 22., 46.), 0:4 Zach (65.), 0:5 Klusmann (76.).

