KSV Vahdet hält gegen Germania Bleckenstedt die Null

Der KSV Vahdet Salzgitter (in Weiß) ist bislang das einzige Team, das in dieser Saison ohne Niederlage gegen den FC Germania Bleckenstedt bleibt. Lediglich dem TSV Üfingen kann das noch gelingen.

Gleich sechs von neun Salzgitteraner Fußball-Bezirksligisten waren am Mittwochabend in Nachholspielen im Einsatz. In den Derbys zwischen Vahdet Salzgitter und Germania Bleckenstedt sowie Lichtenberg und Üfingen gab es keine Sieger, dafür landeten der SC Gitter und der SV Innerstetal zwei Kantersiege gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller.

KSV Vahdet Salzgitter – FC Germania Bleckenstedt 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Der KSV Vahdet Salzgitter bleibt in dieser Saison ohne Niederlage gegen Spitzenreiter Germania Bleckenstedt. Nach dem 1:0-Coup in Bleckenstedt in der Hinrunde erreichte KSV-Trainer Veysel Polat mit seinen Jungs ein hochverdientes torloses Unentschieden.

Die Abwehr des Gastgebers mit Bünyamin Öztürk, Yusuf Kücükkaya, Muhammed Ulusal und Organisator Hüseyin-Ömer Demir legte Germanias Offensivreihe um Rico-René Frank, Tahir Darboe, Okan Seker und Timon Wloch mit viel Einsatz und teilweise starkem Stellungsspiel sowie dem Zustellen der Räume im letzten Drittel gekonnt an die Kette. Leroy Uche (15.) für Vahdet und Wloch (24.) sowie Frank (33.) für Germania setzten ihre Versuche jeweils zu hoch an. „Es ist ein offenes Spiel. Wir machen es gut“, lobte Veysel Polat sein Team auf dem Weg zum Pausentee.

Nach der Pause kratzte Bleckenstedts Tobias Block den Schuss von Ranko Sankovic (48.) von der Torlinie. Ein erzieltes Tor von Sadik Balikci wurde wegen eines Foulspiels an Germanias-Torhüter Rafael Frei nicht anerkannt. Auf der Gegenseite fischte Vahdet-Keeper Sabri Pugar drei Minuten vor Ultimo einen Knaller von Tahir Darboe noch unter der Torlatte weg. Das Remis geht nach einer starken Bezirksligapartie in Ordnung.

MTV Lichtenberg – TSV Üfingen 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Lüer (13.), 1:1 Borchers (17.), 2:1 Müller (33.), 2:2 Peitzmann (87.). Bes.: Rot für Lichtenbergs Tim Eisfeld (27.).

Ein packendes Derby haben sich der MTV Lichtenberg und der TSV Üfingen am Gehrbusch geliefert. Am Ende können beide Teams mit dem Unentschieden zufrieden sein. Lichtenberg spielte immerhin über eine Stunde in Unterzahl nachdem Keeper Tim Eisfeld beim Stand von 1:1 den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand angenommen hatte. Feldspieler Hassan Khalil ging zwischen die Pfosten und parierte nicht nur den anschließenden Freistoß phänomenal, sondern hielt seinen Kasten bis zur 87. Minute sauber. In der Zwischenzeit war sein Team zu zehnt sogar noch in Führung gegangen und hatte eine Drangphase der Gäste mit zwei Aluminiumtreffern und einem aberkannten Abseitstor in der zweiten Halbzeit schadlos überstanden. Kurz vor Schluss war es dann Marcel Peitzmann, der mit einem „Tor des Willens“ für das Endergebnis sorgte. Wobei Lichtenberg mit dem Schlusspfiff sogar noch das Siegtor auf dem Fuß hatte.

„Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Auch wenn es natürlich ärgerlich ist, kurz vor Schluss den Ausgleich zu kassieren. Aber wir haben hier heute mit zehn Mann und vier Leuten aus der zweiten Mannschaft einen großen Kampf geliefert“, so MTV-Trainer Stanislav Gross. Sein Gegenüber Frank Leitermann zeigte sich ebenfalls einverstanden mit der Punkteteilung: „Wir sind hier kurz vor Schluss zurückgekommen und haben Lichtenberg auf Abstand gehalten, das war das Ziel.“

TSV Lochtum – SC Gitter 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Kunze (12.), 0:2 Quadt (38.), 0:3 Jaschkowitz (45.), 0:4, 0:5 Rost (77., 87.). Bes.: Gelb-Rot für Lochtum (73.).

Der SC Gitter hat die Pflichtaufgabe gegen den Aufsteiger vor allem dank einer starken ersten Halbzeit souverän bewältigt. „Das war wirklich richtig guter Fußball, den wir da gezeigt haben“, so SC-Trainer Michael Bock. Es folgte eine zehnminütige Schwächephase Anfang der zweiten Hälfte. „Da können wir uns bei Daniel Seidel im Tor bedanken. Er hat ein paar Schüsse sensationell gehalten“, so Bock.

Anschließend besann sich sein Team wieder auf seine Stärken und schraubte das Ergebnis durch einen Doppelpack von Jannis Rost in die Höhe. Sonderlob gab es für die beiden A-Jugendlichen Leonik Quadt und Ben Peinemann, die nach Aussage vom Trainer „ein richtig gutes Spiel abgeliefert haben“. Quadt traf sogar zum zwischenzeitlichen 2:0.

SV Innerstetal – FC Othfresen 6:1 (2:1). Tore: 1:0 Rosowski (15.), 1:1 Fricke (34.), 2:1 Ohlendorf (45.+3/FE), 3:1 J. Hartmann (59.), 4:1 Masberg (64.), 5:1 M. Hartmann (82.), 6:1 Rosowski (90.). Bes.: Gelb-Rot für Othfresen (89.).

Nachdem sein Team in der ersten Hälfte noch Probleme mit dem Schlusslicht gehabt hatte und nur durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit mit 2:1 in Führung gegangen war, zeigte sich SVI-Trainer Frank Dierling mit der Leistung in Halbzeit 2 zufrieden. „Wir haben jetzt meine angestrebten 37 Punkte in der Tasche und endlich mal wieder das Tor ordentlich getroffen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de