Sportfreunde-Oldies holen vier norddeutsche Medaillen

Potsdam. Erfolgreiches Wochenende für die Badmintonspieler des SC Salzgitter Sportfreunde: Von den norddeutschen Meisterschaften der Altersklassen in Potsdam kehrten Dirk Weiner und Fred Fiebig mit jeweils zwei Medaillen zurück.

Dabei begann das Wochenende in der Landeshauptstadt Brandenburgs gar nicht nach dem Geschmack von Fred Fiebig. Gemeinsam mit seiner Frau Christa (SV Lengede) war er in der Altersklasse O60 an Position 3 im Mixed gesetzt. Doch bereits nach einem Spiel war das Turnier für die Paarung beendet. Im Viertelfinale gab es eine glatte Zweisatz-Niederlage (17:21, 9:21) gegen Steffen Langkabel/Cornelia Winkler (WSV Germania/BC Schöneiche/Rüdersdorf).

Dirk Weiner holt Bronze im Mixed

Besser machte es Dirk Weiner in der Altersklasse O55 an der Seite von Karen Laubvogel (TuS Wettbergen). Ebenfalls an Position 3 eingestuft, ging es bis ins Halbfinale wo gegen die topgesetzte Paarung Uwe Pawellek/Gabriele Knauf (TuS Wettbergen/SV KWO Berlin) Endstation war. Nach dem deutlichen 13:21, 4:21 durfte sich Weiner zumindest über Bronze freuen.

Im Doppel sollte den beiden Sportfreunden, die in der Bezirksliga meist gemeinsam auflaufen, dann der ganz große Wurf gelingen. Weiner ging an der Seite von Jörg Rathmann (SG Aumund-Vegesack) ungesetzt in die O55-Konkurrenz. Nach zwei deutlichen Zweisatz-Erfolgen hieß der Gegner im Halbfinale erneut Uwe Pawellek, der gemeinsam mit dem früheren Salzgitteraner Arndt Brandt (VfL Maschen) wieder an Position 1 gesetzt war. Diesmal gelang Weiner der Einzug ins Finale. Mit 21:13, 13:21, 21:19 setzte er sich mit seinem Partner knapp durch. Und auch das Finale gegen Eric Eger/Michael Meitz (BC Potsdam/BSV Magdeburg) ging über die volle Distanz. Nach dem 19:21, 21:11, 21:18 war der Gold-Coup von Weiner/Rathmann dann perfekt.

Fred Fiebig sammelt zwei Medaillen ein

Nachdem sich Fred Fiebig und Thomas Ufferhusloh (VfL Maschen) im Herrendoppel O60 im Halbfinale mit 21:8, 18:21, 21:19 einen Krimi mit Jörg Eder/Ralf Salomon (BC Potsdam/PSV Rostock) geliefert hatten, war der Sieg zu Gold gegen Günter Böckmann/Kai Hähnert (Kieler BC) mit 21:11, 21:14 fast schon unspektakulär. Im Einzel O60 schaffte es Fiebig dann nochmals ins Halbfinale und scheiterte dort an Andreas Jende (SV Harkenbleck) in drei Sätzen. Bronze war ihm dadurch sicher.

Mit Bernd Tiefenberg war noch ein dritter Sportfreunde-Akteur in Potsdam am Start. Ihm gelang im Einzel O50 der Sprung ins Viertelfinale, wo er gegen den späteren Sieger Christoph Schröder (Hohnhorst) mit 8:21, 15:21 unterlag. Im Doppel und Mixed war jeweils nach einem Spiel bereits im Achtelfinale Schluss.

