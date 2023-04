Luchse kommen mit dem Harz nicht klar

Diese Niederlage hat gesessen. Die Handballerinnen der HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) haben ihr Landesliga-Spiel bei der zweitplatzierten SG Börde deutlich mit 11:34 (5:17) verloren.

Von dem Überraschungserfolg in der Hinrunde (31:26) waren die Luchse ohne ihre Rückraumspielerin Celina Bruns meilenweit entfernt. Nur einmal lagen die Gäste in Schellerten in Front: Fenja Mönnich-Matthes hatte ihr Team nach 2 Minuten mit 1:0 in Führung geworfen. Danach nahm das Unheil seinen Lauf. Mit einem 7:0-Lauf zogen die Gastgeberinnen bereits vorentscheidend davon. In der 11. Minute war es Kreisläuferin Alissa Kaltwasser, die auf 2:7 verkürzte. Doch das kurze Lebenszeichen der LiSa-Frauen wurde durch den nächsten Lauf der SG Börde im Keim erstickt. Nach 17 Minuten stand es 2:12. Zur Pause waren es dann sogar schon zwölf Tore Rückstand (5:17). An diesem Bild änderte sich auch in Durchgang 2 wenig. Der Tabellenzweite schmiss Tore in Serie, jeweils nur kurz von einzelnen Treffern der HSG LiSa gestört. Am Ende waren es ernüchternde 23 Tore Rückstand.

Liebenburg-Salzgitter probierte einige Dinge aus

Coach Fabian Matthes hatte gleich mehrere Punkte auf seiner Mängelliste. „Wir haben viel zu viele Passfehler im Aufbauspiel fabriziert und damit den Gegner zu einfachen Toren eingeladen“, erklärte der HSG-Trainer nach der Partie. Diese Passfehler seien auch durch das in Schellerten verwendete Harz zu erklären, genauso wie die schwache Abschlussquote im Angriff. „Hinzu kam nicht die letzte Konsequenz in der Abwehr. So wurde es sehr schnell, sehr deutlich“, erklärte Matthes, der schon früh im Spiel die Zeichen der Zeit erkannte und einige Dinge ausprobierte. Die wurde somit zu einer Trainingseinheit, bei der das Ergebnis letztlich nebensächlich wurde.

Lob gab es nach der Partie für Alissa Kaltwasser. „Sie hat ein tolles Spiel am Kreis gemacht und sich mit ihren Toren belohnt“, sagte Matthes.

HSG LiSa: Trenkner, Berg – Mönnich-Matthes 1 Tor, Hinze 2/2 Siebenmeter, Wilke 2, Härtel 2, Reske, Mertins-Oelker 2, Apel, Kaltwasser 2.

