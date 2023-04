Zehn starke Minuten reichen dem SC Gitter II zum Kantersieg

Der SC Gitter II hat seine Erfolgsserie in der Fußball-Nordharzliga 1 mit einem 5:1 (0:0)-Heimerfolg über das Schlusslicht WSV Wiedelah eindrucksvoll ausgebaut. Die Schützlinge von SC-Trainer Michael Weber spannten die eigenen Fans und ihren Coach bis zum ersten Torerfolg allerdings über 50 Minuten lang auf die Folter. Mit einer starken Viertelstunde fertigte die SC-Reserve den überforderten Gast dann ab.

In den ersten zehn Spielminuten präsentierte der Favorit sein bewährtes Kurzpassspiel. Die Sturmspitzen Nico Roderburg und Torben Gabrielson ließen jedoch beim Torabschluss die nötige Konsequenz vermissen. Das Schlusslicht wehrte sich mit Mann und Maus gegen einen Einschlag ins eigene Gehäuse.

Zudem blieb der SC mit seinen hoch in den Strafraum geschlagenen Bällen einfallslos. Zu den zahlreichen Versuchen passte der Torabschluss von Benjamin Cuda (47.+2). Anstatt das Spielobjekt locker in die flache Ecke zu schieben wurde von Cuda ein Kunstschuss in den Torgiebel gewählt. Der Ball strich den Außenpfosten leicht. Mit einer stocksteifen Mine schlich Trainer Michael Weber in die Kabine. „Zu dem Auftritt meines Teams gebe ich keinen Kommentar ab“, so Weber.

Nico Roderburg bricht den Bann mit seinem Treffer zum 1:0

Wie verwandelt trat seine Mannschaft nach der Pause auf. Pässe in die Tiefe von Michele Martoccia, Till-Valentin Günther und Benjamin Hellinger brachten die Gästeabwehr gehörig ins Wanken. Mit dem Abstaubertor zum 1:0 brach dann Nico Roderburg den Bann. Es folgten durch Gabrielson (2) und Roderburg drei weitere Treffer im Minutentakt. Den Torhunger des SC stillte Lukas Jachmann zum 5:0. Der Gast steckte nicht auf. Alexander Barke belohnte sein Team mit dem Ehrentreffer zum 1:5. „Wir haben zehn starke Minuten gespielt. Danach war die Gradlinigkeit wieder weg“, stellte Weber nach dem Abpfiff fest.

Tore: 1:0 Roderburg (53.), 2:0 Gabrielson (59., HE), 3:0 Roderburg (60.), 4:0 Gabrielson (61.), 5:0 Jachmann (63.), 5:1 Barke (83., FE).

