Vahdet stoppt den Negativlauf gegen den SV Innerstetal

Leroy Uche (in Weiß, im Vordergrund) machte mit seinem 2:0 in der Nachspielzeit alles klar für seinen KSV Vahdet beim SV Innerstetal.

Der KSV Vahdet Salzgitter hat die vier Spiele andauernde Niederlagenserie beendet. Im Nachholspiel auf dem Elber Berg gelang den Bezirksliga-Fußballern aus Lebenstedt am Mittwochabend ein verdienter 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg gegen den SV Innerstetal.

Dabei kamen die Hausherren auf dem aufgeweichten B-Platz besser ins Spiel. Allerdings konnten weder Jan Hartmann (3. Spielminute) noch Marius Müller (7.) das Überraschungsmoment gegen eine unsortiert wirkende KSV-Abwehr zur frühen SVI-Führung nutzen. Beide Abschlüsse landeten nicht im Tor.

Innerstetals Abwehr fängt Vahdet-Diagonalbälle ab

Danach übernahmen die Gäste aus Lebenstedt zunehmend die Regie. Immer wieder schlug Hüseyin Demir lange Diagonalpässe auf seinen Rechtsaußen Leroy Uche. Niklas Richter und Vincent Englert in der SVI-Abwehr hatten alle Hände voll zu tun, konnten bis zum Pausenpfiff jedoch einige Bälle gekonnt abfangen. Bis auf einen von SVI-Torhüter Phil Matzulla sicher abgewehrten Kopfball von Uche blieben die Torraumszenen im beschaulichen Rahmen.

„Auf dem unebenen Geläuf kommt unser Spiel nicht zustande. Wir müssen mehr Zug zum Tor entwickeln. Wer hier den ersten Fehler macht, kassiert ein Gegentor“, stellte KSV-Trainer Veysel Polat beim Gang zum Pausentee fest.

Jan Hartmann vergibt die große SVI-Ausgleichschance

Nach der Pause dauerte es nur sechs Minuten bis Vahdets Winter-Neuzugang Tiziano Marteddu das Loch zum 1:0-Führungstor in der Abwehr des SVI fand. Die Heimelf konnte danach nicht mehr die Ordnung der ersten 45 Minuten herstellen. In der Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorn und kamen sogar zur Ausgleichschance. Doch Jan Hartmann setzte in der 88. Minute einen Kopfball ganz dicht am langen Pfosten vorbei ins Toraus. Die totale Offensive des SVI nutzte der KSV Vahdet durch Uche in der Nachspielzeit zum zweiten Treffer.

„Wir haben nicht die nötige Torgefährlichkeit gegen den laufstarken Gegner erzielen können. Vahdet hat auch in der Höhe verdient gewonnen. Ich bin trotzdem mit dem Auftritt meiner Mannschaft zufrieden“, stellte der völlig durchnässte SVI-Trainer Frank Dierling nach dem Abpfiff fest.

Tore: 0:1 Marteddu (51.), 0:2 Uche (90.+2).

