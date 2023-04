Bleckenstedt gewinnt knapp gegen den SC Gitter

Bleckenstedts Timon Wloch (in Grau) behauptete den Ball und siegt mit der Germania am Ende gegen den SC Gitter.

Eine harte Nuss zu knacken hatte Fußball-Bezirksligist FC Germania Bleckenstedt am Gründonnerstag. Im Nachholspiel gegen den SC Gitter holte der Spitzenreiter einen knappen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen einen stark aufspielenden Gegner. Das Siegtor markierte Rico-René Frank – der 40. Saisontreffer des Goalgetters. Ein wahres Torfestival fand in Fümmelse statt, wo der TSV Üfingen ein 3:3 (1:1)-Unentschieden erzielte.

Germania Bleckenstedt – SC Gitter 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Frank (79.). Bes.: Bleckenstedts Coach Gökhan Arikoglu sah wegen einer Beleidigung die rote Karte (90.).

In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer eine Partie auf Augenhöhe. Dabei präsentierten sich die Gäste bissig, zweikampfstark und zielstrebig in der Offensive. „Meine Mannschaft kann ich nur loben. Sie hat eine Topleistung abgeliefert. Chancen waren da“, bilanzierte Gitters Co-Trainer Volker Adam. Recht hatte er, denn sein Team, welches mit einer Dreierkette aufgelaufen war, stand defensiv gut. Gitter scheute keinen Zweikampf, ohne dabei unfair zu agieren. Beide Teams schenkten sich nichts, denn auch die Hausherren mussten schon eine entsprechende Leistung abrufen, um gegen Gitter nicht in Rückstand zu geraten.

„Schade, dass wir beim 0:1 unkonzentriert zu Werke gegangen sind. Wir wollten heute mehr und hätten auch mit ein wenig Glück ein Tor erzielen können“, so Adam. Die Gäste-Abwehr stand so gut, dass es kaum Torgelegenheiten für die Hausherren gab. „Wir hatten wenig Chancen, vor allem in den ersten 45 Minuten. Es hat nicht viel funktioniert“, stellte auch FC-Trainer Gökhan Arikoglu fest. Erst nach dem Pausentee und durch die Einwechslung Jason Beckers lief die Partie für Bleckenstedt besser. Der Offensivmann brachte frischen Wind in die Aktionen und es ergaben sich Torchancen. Eine davon nutzte schließlich Rico-René Frank. Fazit des Germanen Trainers, der in der Schlussminute mit Rot vom Platz flog: „Es war ein dreckiger Sieg, ein Kampfspiel ohne spielerische Qualitäten.“

SV Fümmelse – TSV Üfingen 3:3 (3:1). Tore: 0:1 Kamann (3.), 1:1, 2:1, 3:1 Tetzel (38./FE, 44., 45+2/FE), 3:2 Drabon (52.), 3:3 Kamann (68.).

Dank eines ganz starken Marvin Tetzel, der alle Treffer für Fümmelse erzielt hatte, lagen die Gastgeber zur Pause bereits mit 3:1 in Führung. Nach dem frühen 1:0 versäumte es Üfingen, ein weiteres Tor nachzulegen. „Wie waren 30 Minuten überragend und haben vergessen, den zweiten Treffer zu markieren. Dann läuft die Partie anders“, zog TSV-Trainer Frank Leitermann Bilanz nach einer turbulenten Partie und zwei Elfmetern für Fümmelse.

Trotz des Dreierpacks des Gegners in kurzer Zeit bewies Üfingen in der zweiten Hälfte Moral und schaffte den verdienten Ausgleich und war dem 4:3 deutlich näher als die Hausherren. „Wir hatten Möglichkeiten, um einen Dreier mitzunehmen, sind aber auch so mit dem Punkt zufrieden“, meinte Leitermann anschließend.

