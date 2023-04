Bleckenstedt dreht in der zweiten Halbzeit auf

Daniel Ziolo (in Grau) und der FC Germania Bleckenstedt sind in der zweiten Halbzeit gegen Roklum in Fahrt gekommen.

Fußball-Bezirksligist Germania Bleckenstedt hat das Saisonziel Aufstieg weiter im Fokus. Gegen das Team der SG Roklum-Winnigstedt gewannen die Arikoglu-Schützlinge vor heimischer Kulisse souverän mit 4:0 (0:0). Dabei dauerte es gegen einen sich tapfer wehrenden Gast bis zur 66. Spielminute, um höchstverdient mit 1:0 in Führung zu gehen. Das war zugleich der 100. Saisontreffer der Blau-Gelben. Erzielt hat das Jubiläumstor Tahir Darboe.

Doch von vorn: Von Beginn an setzten die Hausherren die Gäste unter Druck, die sich nur selten mit Entlastungsangriffen Luft verschaffen konnten. Allein Goalgetter Rico-René Frank hatte mehrfach einen Treffer in der ersten Hälfte auf dem Stiefel (20., 23., 35., 40.). Doch Gästetorwart Stefan Meier verhinderte zunächst einen Rückstand. So ging es nach 45 Minuten ohne Tore in die Pause.

Auch nach dem Wechsel hatte der Gastgeber die Partie fest im Griff und wurde in der 66. Minute erlöst. Damit war der Knoten gegen tapfer kämpfende Gäste geplatzt. So fielen die Tore bis zum Schlusspfiff in regelmäßigen Abständen. Mit einem herrlichen Distanzschuss erhöhte Thomas Reiswich auf 2:0 (73.), ehe Okan Uysal das 3:0 (77.) erzielte. Den Schlusspunkt setzte Tobias Block (89.) mit einem tollen Freistoßtor.

Trainer Gökhan Arikoglu lobt die Geduld seines Teams

„Das habe ich Tobias richtig gegönnt. Ein toller Treffer“, freute sich Germanen-Coach Gökhan Arikoglu. Der Trainer hatte ein faires Spiel auf einem schwer bespielbaren Geläuf gesehen. „Der Boden war sehr tief. Da mussten wir schon an unsere Grenzen gehen, das hat richtig Kraft gekostet“, ergänzte er und betonte, dass sein Team den Kampf angenommen und geduldig auf seine Chancen gewartet habe. Vor allem Thomas Reiswich, Timon Wloch und Jason Becker haben immer wieder Impulse gesetzt. Und vorn sorgten Tahir Darboe und Rico-René Frank für die Akzente. „Wir haben eine tolle Leistung gezeigt, sind geduldig geblieben, haben die Null gehalten und die drei Punkte verdient geholt“, bilanzierte Arikoglu.

Tore: 1:0 Darboe (66.), 2:0 Reiswich (73.), 3:0 Uysal (77.), 4:0 Block (89.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de