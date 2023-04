Salder II holt den vierten Punkt in dieser Saison

In der Fußball-Nordharzliga Staffel 2 kam der VfL Salder II am Sonntag im Abstiegsduell gegen den TSV Destedt nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Engagiert begannen die Hausherren die Partie. Marco Schanowski verpasste eine frühe Führung (5.). Tabellennachbar Destedt blieb wachsam und kam mit der ersten Torchance bereits zum Erfolg: Abwehrspieler Jan Wieboldt kam zu spät in den Zweikampf, so dass der Destedter Stürmer im Strafraum seinen Schuss zur 1:0-Gästeführung im Tor unterbrachte (15.). In der ausgeglichenen Partie blieben aussichtsreiche Torchancen Mangelware. Eine der wenige hatte erneut Schanowski, der sich im gegnerischen Strafraum gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und per Kopfball zum 1:1-Ausgleich traf (28.). Enttäuschung für die Gastgeber kurz vor der Pause: Luca Zöfelt erzielte den 2:1-Führungstreffer, den Schiedsrichter Florian Eine jedoch wegen einer Regelwidrigkeit aberkannte (44.).

Fallrückzieher-Tor von Jan Schönwiese zählt nicht

Nach Wiederanpfiff spielte sich das Geschehen meist zwischen beiden Strafräumen ab. Salders Marcel Reiter hatte die nächste gute Chance, die jedoch aus kurzer Distanz vom Destedter Keeper abgeblockt wurde (59.). Nach einem Foul an Luca Zöfelt im Destedter Strafraum vergab Schanowski vom Elfmeterpunkt (67.). Mit einem ansehnlichen Fallrückzieher von VfL-Kapitän Jan Schönwiese landete der Ball erneut im Destedter Tor. Durch ein vorangegangenes Foulspiel blieb dem Gastgeber auch dieser Treffer verwehrt (75.).

In der Schlussphase wurde das Spiel dann von beiden Seiten emotionaler geführt. Einen zwischenzeitlichen Destedter Platzverweis konnten die Salderaner bis zum Ende nicht zum Vorteil nutzen. Semi Quertanis und Marina Tischbiers Torschüsse blieben in der Schlussminute ohne Wirkung (90.). Salder wartet weiter auf den ersten Sieg.

Tore: 0:1 (15.), 1:1 Schanowski (28.). Besonderes: Schanowski verschießt Elfmeter (67.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de