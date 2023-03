Union braucht nur zwei Minuten für vier Treffer

Jan Jaczak und Union Salzgitter (in Blau) haben Leroy Uche und den KSV Vahdet Salzgitter am Mittwochabend gut in Schach gehalten.

Der Lauf des SV Union Salzgitter in der Fußball-Bezirksliga geht weiter: Das 4:0 (0:0) im Derby gegen den KSV Vahdet Salzgitter war bereits der sechste Sieg in Folge. Gleichzeitig übernahmen die Südstädter den dritten Platz in der Tabelle vom Kontrahenten aus Lebenstedt. Union nutzte Vahdets Fehler im Abwehrzentrum nach der Pause eiskalt aus.

Disziplin wurde zu Beginn der Partie auf beiden Seiten großgeschrieben. Der Gast aus Lebenstedt übernahm bis zur 20. Minute die Ballkontrolle. Während Union auf seine starke Viererkette mit Simon Weiß, Thomas Erlei, Sören Arzbach und Alexander Bischoff vor Torhüter Philipp Weykamp vertraute. Bis zur Pause sendeten Leroy Uche (19., 44.) und Cagatay Uzunhan (45.) lediglich drei Schüsse auf das Tor der Gastgeber ab. Während Unions schnelle Spitzen Jan Jaczak und Steffen Notzon keine zählbare Chance aus ihren Sprints in der 10. und 22. Minute herausholten.

„Wir bestimmen das Spiel. Kommen jedoch noch nicht zwingend in den Strafraum von Union“, bemängelte Vahdets Trainer Veysel Polat die Ausbeute beim Gang in die Kabine. „Wir wollen weiterhin geduldig bleiben. Wir bekommen noch unsere Chancen. Es werden sich noch Fehler einschleichen“, stellte SVU-Co-Trainer Fabian Borgs fest.

Eckbälle bringen Union Salzgitter mit 2:0 in Führung

In der Tat nahm die Fehlerquote beim Gast zu. Bei zwei Eckbällen fasste die Abwehr von Vahdets Organisator Yusuf Kücükkaya nicht richtig zu. Simon Weiß und Justin Ruhrmann nutzten die Unordnung innerhalb von 60 Sekunden zur 2:0-Führung (58./59.). Mit der Hereinnahme von Marvin Haka und Melvin-Dean Sander erhöhte Unions Trainer Lars Freytag anschließend noch einmal die Dynamik in der Offensive. Einen gelungenen Einstand legte dabei das Talent aus der A-Jugend, Marvin Haka, mit seiner guten Übersicht hin.

In den Schlussminuten trugen sich Sander und Haka sogar noch in die Torschützenliste zum 4:0-Endstand ein – wieder lag zwischen beiden Treffern nur eine Zeigerumdrehung. „Marvin hat sich optimal eingebracht. Die Belebung war am Ende für die gute Mannschaftsleistung ausschlaggebend“, lobte der Union-Trainer Lars Freytag sein Team nach dem Schlusspfiff und dem sechsten Sieg in Folge.

Tore: 1:0 Simon Weiß (58.), 2:0 Justin Ruhrmann (59.), 3:0 Melvin-Dean Sander (90.), 4:0 Marvin Haka (90+1).

