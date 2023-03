Kampfsieg gegen Heerte: Fortuna Lebenstedt II klopft oben an

Fortuna Lebenstedt II bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze der 1. Fußball-Nordharzklasse Staffel 2. Das Team von Kevin Amendy hat das Nachholspiel bei Victoria Heerte am Mittwochabend mit 2:0 gewonnen. Gleichzeitig ließ Konkurrent SG Lucklum-Veltheim II Punkte durch das 0:0 beim TSV Üfingen liegen. Die Partie Lichtenberg II gegen die SG Steinlah/Haverlah ist ausgefallen.

SV Victoria Heerte – Fortuna Lebenstedt II 0:2 (0:2). Tore: 1:0, 2:0 Vrbica (16., 31.).

Fortuna Lebenstedt II hat das Kampfspiel beim SV Victoria Heerte für sich entschieden. Dabei vertrat Simon Wahl Trainer Kevin Amendy auf der Bank und sah in der ersten Halbzeit zwei Tore von Stürmer Mario Vrbica. Kurz vor der Pause verletzte sich dann Kapitän Marvin Liebig. „Er wird länger fehlen, es hat ihn am Knöchel erwischt“, so Wahl. Der Ersatzcoach konnte zum Glück auf einen breiten Kader zurückgreifen und den Ausfall auffangen. „Die Jungs haben sich in der zweiten Halbzeit wirklich toll geschlagen. Am Ende rettet uns unser Keeper Patrick Leischwitz mit drei fantastischen Paraden“, freute sich Wahl über den Auswärtssieg.

MTV Lichtenberg II – SG Steinlah/Haverlah (ausgefallen).

Die „Schlammschlacht“ vom Sonntag gegen den SV Union Salzgitter II (1:0) hat deutliche Spuren auf dem Rasen am Lichtenberger Gehrbusch hinterlassen. Die Verletzungsgefahr war durch die tiefen Löcher zu groß.

TSV Üfingen II – SG Lucklum-Veltheim II 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Der Aufwärtstrend der Üfinger geht weiter. Nach dem 2:0-Auswärtssieg vor zwei Wochen beim SV Union Salzgitter II, ließ das Team von Trainer Bernd Richter ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten folgen. „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel mit wenigen Torschüssen auf beiden Seiten. Die Abwehrreihen haben gut verteidigt“, berichtete Richter. Die besten Chancen hatten noch Lukas Zickeli und Moritz Urban. „Wir sind mit dem Punktgewinn zufrieden“, so der TSV-Coach.

mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de