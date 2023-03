Union dreht das Spiel gegen Fortuna

Ein packendes Lokalderby lieferten sich Union Salzgitter und Fortuna Lebenstedt beim 2:1 (0:1)-Arbeitssieg des SV Union in der Fußball-Bezirksliga. Bei Dauerregen boten beide Teams eine starke Partie. Die Südstädter nahmen dabei etwas glücklich Revanche für die glatte 0:4-Niederlage im Hinspiel. Zwei kuriose Tore sorgten im Nachbarschaftsduell für hohen Unterhaltungswert.

Arbeitsreicher Beginn für Weykamp

Der Tabellenzweite aus Krähenriede kam vom Anpfiff weg schneller in die Partie. Die Außenbahnen wurden von Jan Zaube und Lennart Gauger gleich druckvoll besetzt. Die neuformierte Abwehr des Gastgebers mit dem A-Jugend-Spieler Luis Berkefeld als Libero fuchste sich nach zehn Minuten ins Spiel hinein. Fortuna hatte jedoch mit den laufstarken Marvin Pramme, Mirco Kleiner und Rick Liebig drei Akteure, die in der Vorwärtsbewegung das schelle Passspiel bevorzugten. In der ersten halben Stunde bekam Unions Torhüter Philipp Weykamp mehr zu tun, als ihm lieb war. Doch Gauger, Zaube und Luke Norman konnten ihre Abschlüsse nicht stark genug platzieren. Die Nummer 1 des SVU behielt dreimal die Oberhand.

Mit zunehmender Spieldauer zeigte sich Union mit Jonas und Crispin Teuber im Mittelfeld gleichwertig. Aus dem Nichts fiel die 1:0-Pausenführung für Fortuna. Einen zu kurzen Rückpass von Edvin Duljevic lief Jan Zaube noch ab und schob das Spielobjekt mit dem Pausenpfiff zur 1:0-Führung in die Maschen. Fortunas Co-Trainer Markus Stephan war mit Spielstand beim Gang in die Kabine zufrieden: „Wir hatten mehr Spielanteile und führen zurecht.“

Union dreht das Spiel nach der Pause

Für den zweiten Spielabschnitt impfte SVU-Trainer Lars Freytag seinem Team eine Änderung im Spiel nach vorn ein: „Der erste Pass muss präziser und vor allen Dingen schneller kommen. Dann können wir unsere Schnelligkeit umsetzen.“ Die Vorgabe erfüllte der sprintstarke Steffen Notzon. In der 51. Minute setzte Notzon seinen Widersacher Jan Paulin so stark unter Druck, dass Paulin das Spielobjekt verlor. Notzon schob aus 25 Metern zum 1:1-Ausgleich ein. Die Partie wurde anschließend im Mittelfeld geführt. In den Zweikämpfen blieb allen Akteuren nicht viel Luft zum sicheren Torabschluss. Lediglich in der 67. Minute konnte Crispin Teuber sich auf der rechten Seite davonschleichen. Das starke Zuspiel von Marvin Haka setzte er kurz und trocken in die kurze Ecke zum 2:1-Endstand für seine Mannschaft.

Tore: 0:1 Jan Zaube (45.), 1:1 Steffen Notzon (51.), 2:1 Crispin Teuber (67.).

