Glück Auf Gebhardshagen schlägt Destedt verdient

Gebhardshagen. Die Knappen gewinnen ihr Heimspiel in der Fußball-Nordharzliga mit 3:1. Lenny Findeklee verdient sich die Bestnote.

Gebhardshagens Lenny Findeklee (blaues Trikot) erzielt in dieser Szene das 2:0. GA-Kapitän Robin Schulle ist im Hintergrund stiller Beobachter.

In der Fußball-Nordharzliga hat Glück Auf Gebhardshagen mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg über den TSV Destedt seine Siegesserie fortgesetzt.

Gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Wolfenbüttel bestimmten die Knappen von Beginn an das Spiel. Jonas Niesing eröffnete den Reigen an Torchancen – sein Kopfball ging über das Gehäuse (6.). Weiter ging es mit Maurice Meyer (13.) und Lenny Findeklee (15.), die jedoch beide am Tor vorbei zielten. Eine Flanke von Dominik Schaumann avancierte zum Torschuss, der nur Zentimeter das Tor verfehlte (16.). Linksaußen Findeklee wirbelte ein ums andere Mal die TSV-Abwehr durcheinander und bot mit seinem überdurchschnittlichen Laufpensum eine mehr als beachtliche Leistung.

Hofschneider verursacht Strafstoß – und pariert ihn

Nicht seinen besten Tag hingegen hatte Knappen-Torwart Jason Hofschneider, der an den zwei besten Destedter Aktionen unmittelbar beteiligt war. Sein Foulspiel im Strafraum bot den Gästen per Strafstoß die Chance auf den Führungstreffer (24.). Mit einer guten Parade machte Hofschneider seinen Fehler glücklicherweise wieder wett. Die Hausherren machten es auf der Gegenseite besser: Nach einem Foul im Strafraum an Lenny Findeklee verwandelte GA-Kapitän Robin Schulle sicher zur 1:0-Führung (37.).

Nach Wiederanpfiff war es der der nimmermüde Findeklee, der eine Flanke zum 2:0 für die Gastgeber verwandelte (54.). Trotz Dauerregens boten die Gastgeber ein gutes Kombinationsspiel. Gemessen an den Spielanteilen und Torchancen war die Chancenverwertung das einzige Manko der Elf von Trainer Nico Nödler.

Klüsener setzt den Schlusspunkt

In der Schlussphase kam noch einmal Bewegung in die Partie: Mit einem direkt verwandelten Eckball und dem verdutzt drein guckenden GA-Keeper Hofschneider kamen die Gäste unerwartet zum 1:2-Anschlusstreffer (86.). Der kurz zuvor eingewechselte Tom Klüsener erzielte mit dem Schlusspfiff noch den 3:1-Siegtreffer. „Es war gerade mit dem Gegentreffer noch einmal unnötig spannend. Bis auf die vergebenen Torchancen bin ich aber mit unserer Spielweise sehr zufrieden“, befand Nico Nödler.

Tore: 1:0 Schulle (37./FE), 2:0 Findeklee (54.), 2:1 (86.), 3:1 Klüsener (90.+1). t

ob

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de