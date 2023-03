Gebhardshagen erobert Platz 3 und will dort bleiben

Devin Stockmann (in Weiß, hier im Hinspiel) erzielte am Sonntag zwei Tore beim souveränen 5:1-Heimerfolg seines SV Glück Auf Gebhardshagen gegen den TuS Cremlingen.

Erfolgreiches Fußball-Wochenende für die Salzgitteraner Nordharzligisten. Vier Siege aus fünf Spielen holten die hiesigen Teams aus den Partien am Samstag und Sonntag.

Staffel 1

VfR Langelsheim – SC Gitter II 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Uckan (21.), 1:1 Sobek (55.), 1:2 Müller (84.).

Der SC Gitter II hat sich eine kleine Serie erarbeitet. Nach dem 2:2 gegen Liebenburg und dem 7:1 gegen die SG Bredelem/Astfeld vor der Winterpause folgte nun zum Rückrundenauftakt in Langelsheim der zweite Auswärtssieg der Saison. Dabei ging es für die Mannschaft des SC auf den ungewohnten Hartplatz. Der spielende Co-Trainer und Mannschaftskapitän Michele Martoccia gab nach Spielschluss zu, dass er und seine Teamkollegen etwas Zeit brauchten, um sich auf der feuchten Asche zurechtzufinden. „Wir haben uns aber früh im Spiel einige Chancen zur Führung erspielt“, so Martoccia. Den Treffer machten jedoch die Gastgeber in der 21. Minute. Nachdem die Gäste mit dem Pausenpfiff einen Elfmeter ungenutzt ließen, sah nicht viel nach einem Auswärtssieg aus. „Doch wir haben auch in der zweiten Halbzeit eine gute Mannschaftsleistung gezeigt“, so der Kapitän, der mit dem Auftritt zufrieden war. Traf sein Team zunächst nur den Pfosten, sorgte Tobias Sobek für das erlösende 1:1 (55.). „Am Ende haben wir uns dann mit dem 2:1 durch Justin Müller für den guten Auftritt belohnt und wichtige Punkte gegen den Abstieg geholt“, so Martoccia. Die diesmal besonders schmutzigen Trikots durfte im Übrigen Trainer Michael Weber zum Waschen mit nach Hause nehmen.

Staffel 2

KSV Vahdet Salzgitter II – SG Achim/Börßum/Hornburg 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Sagir (64.), 2:0 Alagöz (68.).

Der Überraschungscoup gegen den bis dato Drittplatzierten war ein stückweit auch KSV-Fußballobmann Ismail Yildiz zu verdanken, der sich dafür eingesetzt hatte, dass die Reserve ihr Spiel auf dem A-Platz austragen durfte. „Dadurch war die Mannschaft dann viel motivierter und hat gezeigt, dass wir sehr gut Fußball spielen können“, so KSV-Trainer Bekir Yeter. Gingen zwei aussichtsreiche Chancen in der ersten Halbzeit noch daneben, belohnten sich die Hausherren mit einem Doppelschlag nach etwas mehr als einer Stunde. „Vorher hatten wir bei einer 100-prozentigen Chance für die Gäste ein wenig Glück“, gab Yeter zu. Der Trainer war nach dem Schlusspfiff sehr zufrieden mit der Leistung, durch die sein Team den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf sechs Punkte vergrößern konnte.

VfL Salder II – SV Wendessen 0:7 (0:4). Tore: 0:1 Künne (3.), 0:2 Al-Zein (28.), 0:3, 0:4 Groß (20., 33.), 0:5 Wicht (46.), 0:6 Groß (61.), 0:7 Fakhreldine (63.). Besonderes: Gelb-Rot für Salder II (89.).

„0:7 hört sich nach einer Klatsche an. Das war es auch“, erklärte VfL-Trainer Peter Hoppe nach dem Spiel. Dabei sei der Gegner in der ersten Halbzeit gar nicht so überlegen gewesen. „Wir haben Wendessen durch drei individuelle Fehler stark gemacht“, ärgerte sich Hoppe. Dabei war er mit der Einstellung seiner Jungs zufrieden. Allerdings habe sein Team Probleme beim Passspiel, das viel zu hektisch sei. „So hauen wir die Dinger nur hoch und lang raus und kriegen sie postwendend zurück“, erklärte Hoppe. In der zweiten Halbzeit hat der VfL mehr Ruhe reingebracht, bevor am Ende die Kräfte nachließen.

GA Gebhardshagen – TuS Cremlingen 5:1 (5:0). Tore: 1:0 D. Stockmann (11.), 2:0 Brandeis (20.), 3:0 D. Stockmann (21.), 4:0 Schulle (34./FE), 5:0 Brandeis (38.), 5:1 Kath (46.).

Bereits zur Pause war der zweite Sieg im zweiten Rückrundenspiel der Knappen in trockenen Tüchern. „Großes Lob an meine Mannschaft. Das war bislang die stärkste Leistung meiner Jungs in dieser Saison“, so Glück Auf-Trainer Nico Nödler nach der Partie. Sein Team habe Spielfreude, Spielwitz, Einsatzwillen und Laufbereitschaft an den Tag gelegt. „Alle Tore sind super herausgespielt und auf keinen Fall Zufallsprodukte“, freute sich Nödler über den Auftritt in den ersten 45 Minuten. Nach dem Wechsel sei es genauso weiter gegangen. „Allerdings wollte der Ball einfach nicht mehr ins Tor. Ansonsten hätte das Ergebnis auch noch höher ausfallen können. Am Ende sind wir aber sehr zufrieden. Wir sind jetzt auf Platz 3, da wollten wir von Anfang an hin und da wollen wir nun auch bleiben“, gab Nödler bereits die Marschroute für die kommenden Spiele vor.

TSV Salzgitter – TSV Destedt 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Kirschner (18.), 1:1 Klante (45.), 2:1 Ajallod (53.), 3:1 Kirschner (73.).

Nach mehreren Anläufen hat es nun endlich mit dem Rückrundenstart bei den Galliern geklappt. „Die Jungs waren heiß und ich hatte die Qual der Wahl bei der Startaufstellung, denn alle waren fit“, beschrieb TSV-Trainer Yasin Bayrakdar sein Luxusproblem. Die Hausherren kamen gut aus der Winterpause und hatten in der Anfangsphase den Torjubel bereits auf den Lippen, doch Destedts Keeper Jakob Schröter konnte einen Versuch von Dag Knierim gerade noch vereiteln. Nach 18 Minuten durften die Grün-Weißen dann aber wirklich feiern. Jannick Kirschner brachte sein Team in Front. „Danach haben wir leider das Fußballspielen eingestellt und Destedt zu Torchancen eingeladen“, ärgerte sich Bayrakdar. Eine dieser Möglichkeiten nutzten die Gäste zum Ausgleich mit dem Pausenpfiff. Der TSV-Trainer reagierte, brachte mit Ken Kastner und Moumen Ajallod zwei frische Kräfte. Und die Wechsel sollten sich auszahlen. Denn Ajallod brachte seine Mannschaft in der 53. Minute in Front. Jannick Kirschner zum Zweiten machte dann 20 Minuten später alles klar. „Wir haben das Spielgeschehen dann wieder dominiert und verdient gewonnen“, sagte Bayrakdar.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de