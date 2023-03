Üfingen verkauft sich beim KSV Vahdet teuer

Ein hartes Stück Arbeit hatte der KSV Vahdet Salzgitter gegen den TSV Üfingen beim 3:1 (1:0)-Heimerfolg in der Fußball-Bezirksliga zu verrichten. Das letzte Aufgebot der Üfinger verkaufte sich vor allem im zweiten Spielabschnitt sehr teuer. Zumindest einen Punkt hätte der Gast bei etwas mehr Glück im Torabschluss gut mitnehmen können.

Vahdet übernahm die Spielkontrolle vom Anpfiff weg. Der Gast stellte mit Nico Laschkowski, Nils Molau, Alexander Kolle, Felix Richter und Bennet Schilling eine starke Fünferreihe vor dem Strafraum dagegen. Das Spinnennetz konnten nur Bünyamin Öztürk und Dogukan Baloglu mit ihren starken Antritten auf der rechten Flügelseite in Verlegenheit bringen. Den zweiten Ball nach einer Ecke donnerte dann Baloglu in der 30. Minute zur 1:0-Führung in die Maschen. Das Gegentor erzeugte beim TSV eine Trotzreaktion. In der Folgezeit kam Üfingen durch einen Freistoß von Moritz Drabon (33.) und Timm Deyer (43.) zu zwei vielversprechenden Abschlüssen.

Üfingen kommt mit starker Körpersprache aus der Kabine

„Ich bin zufrieden. Wir bearbeiteten die Üfinger Formation. Wir müssen jedoch noch ein oder zwei Dinger nachlegen“, sagte Vahdet-Trainer Ali Demir beim Gang in die Kabine. Die Aussage traf für den ersten Spielabschnitt den Nagel auf den Kopf. Doch der Gast kam mit einer noch stärkeren Körpersprache aus der Kabine. Ab der 60. Minute gaben die Grünen mit einem Schlag das Spieltempo und die Richtung vor.

Fortan bekam die Viererkette der Heimelf mit Hüseyin-Ömer Demir, Cagatay Uzunhan, Yusuf Kücükkaya und Bünyamin Öztürk jede Menge Arbeit. Phillip Lüer, Lukas Kamann und Timm Deyer sorgten für reichlich Wirbel im Strafraum.

Vahdet-Torhüter Andreas Pogrzeba bekam mehr Arbeit, als ihm lieb war. Der Ausgleich durch Louis Eimecke fiel nicht von ungefähr, sondern war völlig verdient. In der 79. Minute verpasste Deyer bei einem etwas zu schwach geschossenen Abschluss die Führung für die Gäste – und das Tor fiel auf der Gegenseite. Nach einer Ecke köpfte Demir (88.) aus fünf Metern zur erneuten Führung. Das Tor zum 3:1 durch Sadik Balikci in der Nachspielzeit hatte gegen die um ihren Lohn gebrachten Üfinger nur noch statistischen Wert.

Tore: 1:0 Baloglu (30.), 1:1 Eimecke (74.), 2:1 Hüseyin-Ömer Demir (88.), 3:1 Balikici (90.+1).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de