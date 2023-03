Erfolgreicher Abschluss für Steterburg und Gebhardshagen

Die Tennis-Wintersaison endet mit erfreulichen Ergebnissen für die beiden höchstspielenden Mannschaft Salzgitters. Die Herren des TV Gebhardshagen feierten mit dem 3:3 beim TC GW Gifhorn nicht nur das zweite ungeschlagene Spiel in Folge, sondern auch den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Dieser stand für die Damen des TC SW Steterburg in der Verbandsklasse bereits vor dem letzten Spieltag fest, doch durch den 4:2-Erfolg gegen den TV RW Ronnenberg ist das Team sogar noch auf Platz 3 der Tabelle geklettert.

Herren – Verbandsliga

TC GW Gifhorn – TV Gebhardshagen 3:3. Um in Sachen Klassenerhalt komplett auf Nummer sicher zu gehen und bei einem überraschenden Sieg des Tabellenletzten MTV Wolfenbüttel am Ende nicht doch noch „dumm aus der Wäsche zu gucken“, brauchte der TV Gebhardshagen im letzten Spiel in Gifhorn noch einen Punkt. Den holte das Team, obwohl er durch die Niederlage der Wolfenbütteler (1:5 gegen den TSC Göttingen II) einen Tag später am Ende nicht mehr nötig wurde.

Nach den Einzeln hatte es 2:2-unentschieden gestanden. John Fricke und John Geffke hatten mit zwei souveränen Zweisatzsiegen für die Gästepunkte gesorgt. Topmann Sebastian Lange hatte mit einer Erkältung zu kämpfen und fiel für das folgende Doppel aus. So musste Ersatzmann Niklas Herrmann, vielen als Fußballer des Bezirksligisten VfL Salder ein Begriff, ran. Und er machte seine Sache an der Seite von Felix Brandes hervorragend. Mit 6:4 und 7:6 sicherte das Duo den Punktgewinn. „Ein versöhnliches Saisonende und Motivation für die Sommersaison, in der wir wieder eine hammerharte Staffel erwischt haben“, sagte Trainer Ralf Fricke.

Damen – Verbandsklasse

TC SW Steterburg – TV RW Ronnenberg 4:2. Waren die Steterbur­gerinnen am vergangenen Wochenende beim 2:4 in Gifhorn lediglich zu dritt angetreten, reichten den Gastgeberinnen gegen den TV RW Ronnenberg diesmal zwei Punkte zum Heimerfolg, denn der Gast war mit einer Spielerin weniger angereist. Mit dem 2:0-Polster im Rücken sorgten Lea Baschanow an Position 1 und Katharina Rucinski an Position 2 mit sicheren Zweisatzsiegen schnell für klare Verhältnisse. Auch Katharina Ostaszewski war nach gewonnenem ersten Satz auf einem guten Weg, musste sich aber Janne Lorenz noch im Match-Tiebreak geschlagen geben. Diese Niederlage war ob des feststehenden vierten Saisonsieges jedoch genauso verschmerzbar wie die Doppelniederlage von Baschanow/Leni Röver zum Abschluss. Mit dem Ziel „Klassenerhalt“ in die Saison gestartet, haben die TC SW-Damen als Tabellendritte vollauf überzeugt.

Herren – Regionsliga

TC Bad – TV Gut-Heil Barum 2:4. Durch den Sieg im Derby sicherten sich die Gäste Rang 2 in der Endabrechnung. Der TC Bad wurde punktgleich mit Platz 3 und 4 Fünfter. Nach den Einzeln hatten die Barumer einen Punkt schon sicher. 3:1 stand es aus Sicht der Gäste vor den Doppeln. Den entscheidenden Sieg holten Tim-Linus Pyka und Noel Gallinat mit 6:1, 6:2 gegen Marc Schmidt und Niklas Krause.

