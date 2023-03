Borussia Salzgitter räumt bei den Kreismeisterschaften ab

Mit 94 Teilnehmenden waren die Kreismeisterschaften im Crosslauf in Salzgitter-Bad ein voller Erfolg. Es waren mehr Läuferinnen und Läufer am Start als noch bei der bislang letzten Auflage vor der Pandemie 2020. Veranstalter MTV Salzgitter begrüßte neben den eigenen Sportlerinnen und Sportlern die heimische Konkurrenz von Union Salzgitter, Borussia Salzgitter und der LG Alstom Salzgitter. Außerdem waren Gastläufer aus Wolfenbüttel, Wolfshagen, Braunschweig, Fallersleben, Oker, Schladen und Destedt am Start, die allerdings außerhalb der Wertung liefen.

Erfreulich war bei der ersten Auflage seit drei Jahren die hohe Beteiligung vor allem im Kinderbereich. Über 650 und 1200 Meter drehten die Kids ab 6 Jahren begeistert ihre Runde. In den älteren Jahrgängen war die Beteiligung schwächer, so war die U18 gar nicht vertreten.

Erfolgreichster Verein war am Ende Borussia Salzgitter mit 13 Titeln, gefolgt von Union Salzgitter (7) und Gastgeber MTV Salzgitter (5). Dabei stellte allein Familie Rohland vier Kreismeister der Borussia. Den Anfang machte Marten Rohland in der Klasse U8. Schwester Klara und Bruder Hagen setzten sich jeweils in der U10 durch. Vater Frank Walter komplettierte die Titelsammlung der Rohlands in der Altersklasse M45. Mutter Martina wurde in der W40 außerdem noch Dritte. Mit den Schwestern Rike (U14) und Imke (U16) hatten die Borussen noch zwei Familien-Kreismeister.

Die Kreismeister im Überblick:

Männlich

U8: Marten Rohland (Borussia)

U10: Hagen Roland (Borussia)

U10 (Team): Borussia Salzgitter

U12: Quentin Hortig (Borussia)

U12 (Team): MTV Salzgitter

U14: Ole Behrens (Union Salzgitter)

U14 (Team): Union Salzgitter

U16: Dominic Swoboda (Union)

U20: Igor Meyer (LG Alstom)

Männer: Ali M. Hussein (Borussia)

Männer (Team): LG Alstom I

M35: Chr. Schmidt (MTV SZ)

M45: Frank W. Rohland (Borussia)

M50: Sven Strube (MTV Salzgitter)

M55: Matthias Schunke (Union)

M70: Peter Siems (Union)

Weiblich

U8: Emilia Schmidt (MTV SZ)

U10: Klara Rohland (Borussia)

U10 (Team): Borussia Salzgitter

U12: Caya Jurtzok (Union)

U12 (Team): Borussia Salzgitter

U14: Rike Tostmann (Borussia)

U16: Imke Tostmann (Borussia)

U20: Bahar Ilhan (LG Alstom)

Frauen: M. Hagenstein (Alstom)

Frauen (Team): LG Alstom SZ

W35: Mel. Dombrowski (MTV SZ)

W40: Ver. Treuheit (Borussia)

W45: Eli. Kistner-Bock (Borus.)

W30-45 (Team): Bor. Salzgitter

W55: Sibylle Schunke (Union)

