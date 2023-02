VfL Salder setzt das nächste Ausrufezeichen im Keller

Der VfL Salder (in Blau-Weiß, am Ball Marcel Ludwig) ließ den Tabellenfünften Goslarer SC nicht zur Entfaltung kommen.

Der VfL Salder hat sich trotz seiner prekären Tabellensituation noch lange nicht aufgegeben. Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga 3 gelang dem Tabellenvorletzten ein verdienter 3:0 (2:0)-Heimerfolg gegen die favorisierte Mannschaft des Goslarer SC. Damit steht das Team unter dem neuen Trainer Dominik Rittel nun bei neun Punkten und 11:0 Toren aus drei Spielen. Die Aufholjagd geht also weiter.

VfL Salder setzt den Goslarer SC unter Druck

Die Einstellung, der Wille und das Zweikampfverhalten passten am Sonntagnachmittag optimal, so dass am Ende ein wertvoller Dreier gelang. Dabei begann die Partie ganz nach dem Geschmack der Hausherren, denen man von der ersten Minute an anmerkte, dass sie das Spiel bestimmen wollten. Druckvoll und laufstark ließ der VfL keinen Spielraum zu, da sehr leidenschaftlich und engmaschig agiert wurde. Der Gast konnte sich bis auf einige Ausnahmen kaum in Szene setzen und verbuchte in der ersten Hälfte keine nennenswerten Chancen.

In den druckvollen Anfangsminuten gab es schließlich einen Foulelfmeter für die Gastgeber, den Patrick Marquardt in der fünften Minute sicher zur 1:0-Führung verwandelte. Das gab der Mannschaft zusätzlich Stabilität und Selbstbewusstsein. Das ständige Bemühen um einen weiteren Treffer wurde schließlich kurz vor dem Pausentee belohnt. Torschütze war in der 42. Spielminute Max Scherger.

Die Moral Stimmt – Salder hat Hoffnung

Damit hatte der Vorletzte der Tabelle aber noch nicht genug. Die beherzte und engagierte Vorstellung trug weitere Früchte. In der 77. Minute erhöhte Moritz Pyrskalla gar auf 3:0. So zeigte sich auch Coach Dominik Rittel nach der Partie mehr als zufrieden: „Das war einfach eine klasse Vorstellung meiner Mannschaft. Jeder einzelne hat das umgesetzt, was wir im Vorfeld besprochen hatten. Unsere Moral war heute schlichtweg nicht zu toppen. Die Art und Weise wie wir gegen den Tabellenfünften gespielt haben, kann man nur loben. Das war hervorragend. Jeder hat sein bestes Spiel abgerufen. Das macht Hoffnung und wir gehen mit ordentlich Rückenwind in die nächsten Begegnungen.“

Tore: 1:0 Marquardt (5./FE), 2:0 Scherger (42.), 3:0 Pyrskalla (77.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de