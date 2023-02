Abstieg des MTV Salzgitter ist endgültig besiegelt

Die Chancen der Volleyballerinnen des MTV Salzgitter auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga waren vor dem letzten Heimspieltag am Samstag nur noch theoretischer Natur. Nach den Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg und das Volleyball-Team Südharz ist er nun auch praktisch besiegelt.

Dabei stellte der letzte Saisonauftritt in der Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad ein Spiegelbild der gesamten Spielzeit dar. Wieder hatte Trainer Sascha Jäger mit vielen verletzungs- und krankheitsbedingten Absagen zu kämpfen, hatte aus seiner Mannschaft gerade einmal sechs Spielerinnen zur Verfügung und musste mit Akteurinnen aus der zweiten Mannschaft auffüllen. „Wir haben in der gesamten Saison aufgrund der Ausfälle nie wirklich in einen Rhythmus finden können. Das Zusammenspiel leidet natürlich unter den ständigen Wechseln“, so Jäger.

MTV Salzgitter – VfL Wolfsburg 0:3 (5:25, 23:25, 17:25). Im ersten Satz überrollten die Gäste den MTV förmlich. „Das Spiel ging im ersten Satz komplett an uns vorbei. Wir konnten gar nicht richtig Paroli bieten gegen die starken Aufschläge und Angriffe der Wolfsburgerinnen“, so Jäger. In den Folge-Durchgängen habe seine Mannschaft besser in die Partie gefunden, konnte aber nicht an die gute Leistung der vergangenen Woche in Vechelde (1:3) heranreichen. „Die Annahme und Abwehr waren leider nicht so stark wie vergangenen Samstag“, sagte der Trainer.

MTV Salzgitter – VT Südharz 1:3 (11:15, 25:22, 18:25, 12:25). In der zweiten Partie des Tages bot sich das gleiche Bild: Wieder ging der erste Satz klar an die Gäste aus dem Südharz. „Wir hatten wieder eine Annahmeschwäche und die Spielabstimmung war nicht gut“, sagte Trainer Jäger. Im zweiten Durchgang verbuchte der MTV dann zumindest ein kleines Erfolgserlebnis und konnte den engen Satz mit 25:22 für sich entscheiden. „Satz 3 und 4 gingen dann aber wieder an Südharz. Am Ende war dann ein bisschen die Luft raus“, so Jäger, der schon an die kommende Saison dachte: „Wir werden versuchen, eine gute Landesliga-Truppe zu formieren.“

