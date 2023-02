Lasse Kunze läuft in einem Testspiel für zwei Vereine auf

Erfolgreiche Vorbereitungsabschlüsse für die Fußball-Bezirksligisten SC Gitter und Germania Bleckenstedt: Während der SC mit seinem Gast Tuspo Nieste vor dem 4:4 im Freundschaftsspiel noch eine gemeinsame Trainingseinheit absolvierte, ließen es die Germanen im Abschlusstest noch einmal richtig krachen und holten einen 8:4-Erfolg beim Landesligisten Lehndorfer TSV.

SC Gitter – Tuspo Nietze 4:4 (2:4). Tore: 1:0 Rost (8.), 1:1 Schmidt (16.), 2:1 Günther (21.), 2:2 Gunkel (33.), 2:3 Kraetzer (34.), 2:4 Gunkel (42.), 3:4 Kunze (85.), 4:4 Casey (90.).

Zum Abschluss der Vorbereitung hat der SC Gitter einen besonderen Testspieltag samt Trainingseinheit gegen Tuspo Nieste aus der Kreisoberliga Kassel durchgeführt. Der Heimatverein von SC-Akteur Lasse Kunze hat am Samstagmorgen gemeinsam ein Training mit dem Sportclub auf dessen Anlage absolviert.

Nach der Mittagspause trafen dann beide Teams in einem Testspiel aufeinander. Dabei fielen gleich acht Treffer, wobei sich beide Mannschaften 4:4-unentschieden trennten. Zwischen Trainingseinheit und Testspiel hatten Jürgen Hecker (ehemaliger Trainer des SC Gitter III) und Marcus Bock (Ü40-Spieler des SC Gitter) die Mannschaften mit leichter Kost versorgt.

Besonders war die Partie vor allem für Lasse Kunze, der aufgrund seines Studiums in Gitter gelandet ist. Im ersten Spielabschnitt trug Kunze das Trikot seines Heimatclubs aus Nordhessen und ging mit einer 4:2-Führung in die Pause, die für ihn durch den Trikottausch in den zweiten 45 Minuten zunächst zu einem Rückstand wurde. In der zweiten Hälfte zog die Fäden im Sportclub-Mittelfeld und erreichte noch das verdiente 4:4 Remis, wobei ihm sogar der Treffer zum 3:4-Anschluss fünf Minuten vor dem Ende gelang. „Wir haben den Zuschauern reichlich Tore geboten. Die Einheit war gut. Der eine oder andere Akteur hatte schon Blei in den Beinen“, stellte SC-Trainer Michael Bock nach dem Spiel fest.

Lehndorfer TSV – Germania Bleckenstedt 4:8 (1:5). Tore: 0:1 Uysal (9.), 0:2 J. Homann (19.), 0:3 Henke (23.), 0:4 Darboe (31.), 0:5 Frank (37.), 1:5 Ermisch (40.), 2:5 M. Homann (46.), 2:6 Frank (60.), 3:6 Männche (68.), 3:7 J. Homann (70.), 4:7 Kwant (74.), 4:8 Henke (75.).

Die Tormaschine des Bezirksligaspitzenreiters Bleckenstedt läuft schon wieder ordentlich. Beim Landesligisten war schon zur Pause alles entschieden, wobei Neuzugang Fabian Henke seine ersten beiden Treffer für Germania erzielte.

