MTV zeigt starke Leistung gegen Spitzenreiter

Mit dem Tabellenführer auf Augenhöhe: Paula Schäfer (im Block) und Charlotta Reckleben (in der Annahme) habe ein starkes Spiel bei den Vallstedt Vechelde Vikings abgeliefert.

Der Klassenerhalt ist für den MTV Salzgitter in der Volleyball-Verbandsliga der Frauen nur noch theoretisch möglich. Das hat das Schlusslicht jedoch nicht davon abgehalten, Tabellenführer Vallstedt Vechelde Vikings am Samstag alles abzuverlangen. Die Mannschaft von Sascha Jäger war in der Vechelder Sporthalle beim 1:3 (25:23, 20:25, 17:25, 20:25) nicht nur im ersten Satz auf Augenhöhe mit dem Spitzenteam und wahrscheinlichen Aufsteiger.

MTV mit der besten Saisonleistung

„Ich bin mit der Leistung meiner Mädels mehr als zufrieden“, lobte Trainer Jäger seine Mannschaft nach der Partie. Zuvor hatte er das beste Spiel seines Teams in dieser Saison gesehen. „Alle Sätze waren hart umkämpft. Unsere Annahme und Abwehr waren Garant dafür, dass wir Vallstedt am Rande einer Niederlage hatten“, beschrieb Jäger den Spielverlauf und ergänzte: „Hätten wir diese Saison immer mit diesem Elan gespielt, dann würden wir auf einem anderen Tabellenplatz stehen.“

Mit lediglich einem Sieg und zwei Punkten hat der MTV zwölf Zähler Rückstand bei noch vier ausstehenden Partien. Theoretisch ist der Rückstand auf den Wolfenbütteler VC, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, also noch aufholbar. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass die Sölterinnen die vier abschließenden Partien allesamt gewinnt und Wolfenbüttel seine drei Spiele gleichzeitig auch noch verliert.

„Abstieg dürfte nun besiegelt sein“

„Der Abstieg dürfte nun besiegelt sein“, sagte deshalb auch Jäger. „Schade, dass die Mädels teilweise unter ihrem eigentlichen Können gespielt haben.“ Dass sie in der Verbandsliga mithalten können, haben seine Spielerinnen gegen die Vikings gezeigt, mit denen sie nach Aussage ihres Trainers „auf Augenhöhe agiert“ haben. Im ersten Satz bewiesen sie zudem starke Nerven und gingen folgerichtig mit 1:0 in Führung. Auch wenn die Folgedurchgänge allesamt an die Gastgeberinnen gingen, hatten die Gäste immer auch ihre Chancen, die leider ungenutzt blieben.

