Union schnappt sich gleich vier Goldmedaillen

Unter anderem ging es für die jungen Athletinnen und Athleten – hier Rike Tostmann (MTV, links) und Liv Schaarschmid (Union, rechts) – in der Amselstieghalle über die 60 Meter Hürden.

Die Corona-Pandemie hat bei den Leichathleten deutliche Spuren hinterlassen. Zumindest lassen dies die Teilnehmerzahlen der Hallen-Bezirksmeisterschaft in der Lebenstedter Amselstieghalle vermuten. Waren es 2020 noch 345 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 36 Vereinen, die in den Altersklassen U14 bis U20 sowie Männer und Frauen um Medaillen gekämpft haben, waren es am Wochenende lediglich 189 Athletinnen und Athleten aus 29 Vereinen.

Union stellt die meisten Gitteraner

Die Salzgitteraner Leichtathletik war mit 16 Teilnehmern aus drei Vereinen – SV Union (12), SV Borussia (2) und MTV Salzgitter (2) – beim Heimspiel am Start. Mit vier Goldmedaillen war der SV Union erfolgreichster Salzgitteraner Verein. Vor allem die Kugelstoßer wussten zu überzeugen.

In der Altersklasse M13 siegte Ole Behrens (Union). Er steigerte sich auf gute 9,53 Meter. Der Zweite der Landesbestenliste 2022 lag mit diesem Stoß recht deutlich vor dem Zweitplatzierten (8,99 m). Auch Jonas Thierfelder (Union) freute sich über seine Kugelstoß-Goldmedaille. Im letzten Versuch steigerte er sich auf 7,27 m und lag mehr als anderthalb Meter vor der Konkurrenz.

Das dritte Union-Gold ging an Dominic Swoboda (M14), der im 60-Meter-Hürdenlauf in 12,96 Sekunden ins Ziel kam. Eine zweite Medaille (Bronze) gab es für ihn im Hochsprung für übersprungene 1,35 m. In der Männerklasse freute sich der Unioner Martin Graumann über seinen 11,86-Meter-Stoß zum Sieg. Damit verbesserte er seine Bestleistung aus dem vergangenen Jahr um drei Zentimeter.

Jeweils einen dritten Platz gab es für Philine Fischer (W12) und Paula Korn (W13). Fischer war mit 9,23 sek die Schnellste der fünf Unionerinnen im 60-Meter-Lauf. Korn startete über 60-Meter-Hürden und kam in 12,65 sek ins Ziel. Den zweiten Platz in diesem Rennen holte sich Paula Hannich, die für den MTV Salzgitter startete, mit einer Zeit von 12,06 sek. Auch im Kugelstoßen war sie erfolgreich mit einem dritten Platz (5,94 m).

Lippold zieht positives Fazit

Ihr MTV-Vereinskamerad Karl Müller startete im Hochsprung der Klasse M13. Nach einem spannenden Wettkampf, in dem die ersten drei Springer 1,28 m übersprungen hatten und so die Anzahl der Fehlversuche entscheidend war, lag er auf Platz 2. Ebenfalls 1,28 m sprang in dieser Disziplin Rike Tostmann. Die für den SV Borussia startende Sportlerin (W12) belegte mit dieser Höhe Rang 3. Im Weitsprung sprang sie dann mit guten 4,25 m im vorletzten Versuch auf das Podest und holte sich noch eine Silbermedaille.

Sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung zeigte sich der Vorsitzende des Leichtathletik-Kreisverbandes Karl-Heinz Lippold: „Die Organisation und der Einsatz der Kampfrichter und Helfer war perfekt. Von Athleten und Betreuern gab es viel Lob. Schade war eigentlich nur, dass doch nur recht wenige Teilnehmer erschienen waren.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de