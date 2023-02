VfL Salder marschiert ohne Niederlage zum Titel

Die Ü40-Fußballer des VfL Salder haben die Konkurrenz bei der ersten Hallenmeisterschaft des Fußballkreises Nordharz ordentlich aufgemischt. Das Team um VfL-Kapitän Erich Ott gewann am Sonntag in der Burgsporthalle Gebhardshagen alle fünf Partien und hatte am Ende satte sechs Punkte Vorsprung vor Vizemeister Viktoria Thiede. Die SG Bohrstadt, die TSG Bad Harzburg, der TuS Cremlingen und der VfL/TSKV Oker folgten auf den Plätzen.

In der ersten Partie gegen Oker starteten die Schützlinge von VfL-Trainer Martin Winter mit einem 4:1-Erfolg. Bereits im zweiten Spiel stürmte der VfL mit dem 3:0-Sieg gegen die SG Bohrstadt an die Tabellenspitze. Semii Quertani, Christof Ochm und Marco de Martino versenkten die starken Zuspiele von Spielmacher Erich Ott gekonnt.

Vom Ergebnis her knapper, wurde es in Partie Nummer 3. Der 3:2-Erfolg über die TSG Bad Harzburg täuscht allerdings über den Spielverlauf hinweg. Der VfL führte bis 30 Sekunden vor Ultimo durch die Tore von Jaroslav Kahl (2) und Quertani schon mit 3:0. Den Schlendrian des Spitzenreiters nutzten die Kurstädter mit zwei Treffern zur Ergebniskorrektur.

Den Weg zum vorzeitigen Titelgewinn machte der VfL mit einem 3:0-Derbysieg gegen den FC Viktoria Thiede perfekt. Christof Ochm (6.) und Erich Ott (7., 8.) zerstörten mit starken Treffern die Hoffnungen von Viktoria. Erich Ott erhielt von den zahlreichen Zuschauern für seinen Hackentrick zum 2:0 den verdienten Beifall. Mit einem glatten 3:0-Erfolg über den TuS Cremlingen stellte die Salderaner Formation ihre Stärke zum Abschluss klar heraus.

Der FC Viktoria Thiede verpasste ohne ihren etatmäßigen Torhüter Michael Büto, der als Dauerkartenbesitzer beim Bundesligaspiel seines VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München weilte, einen optimalen Start. Das Team der SG Bohrstadt aus Ohrum besiegte den DFB-Pokalteilnehmer aus Thiede glatt mit 2:0-Treffern. Mit Siegen über Cremlingen (2:0) und Oker (1:0) rückte Viktoria in der Tabelle vom Ende weg.

Die 0:3-Niederlage gegen den späteren Meister VfL Salder zerstörte die Titelträume der Schwarz-Gelben gänzlich. Im Abschlussspiel gegen die TSG Bad Harzburg packte die Thieder Formation um Kapitän Gorden Leitzen mit dem Willen zum Sprung auf den zweiten Platz mit einem sicheren 4:1-Erfolg ihre wahre Spielstärke aus. Die Tore für den Tabellenführer der Nordharzliga (Staffel 2) erzielten Leitzen (2) und Martin Rüppel (2).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de