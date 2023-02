Premierensieg für die Fußballer der SG Salder/Lichtenberg

Bei den Ü32-Altherren haben sich die Fußballer der SG Salder/Lichtenberg und des FC Germania Bleckenstedt erfolgreich gegen die Wolfenbütteler Konkurrenz zur Wehr gesetzt. Erster Hallenkreismeister in der Geschichte des Fußballkreises Nordharz ist die SG Salder/Lichtenberg, die damit auch gleichzeitig ihrer Favoritenrolle gerecht wurde. Fünf Siege aus fünf Spielen standen am Ende auf dem Ergebniszettel. Die Germanen aus Bleckenstedt fuhren den Vizemeistertitel mit der besseren Tordifferenz gegenüber dem MTV Salzdahlum ein.

Favorit marschiert durchs Turnier

Im Auftaktderby zwischen Bleckenstedt und der SG Salder/Lichtenberg hatte Salders Roman Kechter seinen großen Auftritt. Alle drei Tore gingen beim 3:0 seiner SG auf sein Konto. Die Germanen fanden einfach kein Mittel, den ehemaligen Coach von Union Salzgitter und dem VfL Salder zu stoppen. Der Kreispokalsieger aus Salder stürmte anschließend mit einem 7:0-Erfolg über den TSV Sickte an die Tabellenspitze. Vitali Donst (2.), Ron Sickert (3.), Christoph Schneider (5.), Sebastian Ulrich (6.), Roman Kechter (7.), Adrian Mühl (9.) und Jens Brandes (10.) schenkten dem TSV die sieben Buden ein.

In der dritten Partie gegen den bis dahin ungeschlagenen Verfolger MTV Salzdahlum benötigte das SG-Team etwas Anlaufzeit. Torhüter Iordanis Bairaktaridis sorgte mit seinem zentimetergenauen Pass über das gesamte Spielfeld auf den vor dem MTV-Tor lauernden Rene-Daniel Spintzyk für den „Dosenöffner“. Spintzyk schob den Ball locker zur 1:0 Führung in die Maschen (7.). Brandes legte prompt das 2:0 nach. Und natürlich machte auch noch Kechter sein Tor und stellte den 3:0-Endstand her. Damit war der „Platz an der Sonne“ gefestigt. Mit dem 2:1-Arbeitssieg über die SG Adersheim/Fuhsetal wurde der Titel schon vorzeitig eingefahren. Die Kür zum Titelgewinn folgte mit einem 6:1 über den MTV Groß Denkte.

Bleckenstedt sichert sich Rang 2

Der FC Germania Bleckenstedt schöpfte mit dem 4:1-Erfolg über die SG Adersheim/Fuhsetal nach der Auftaktniederlage gegen die SG Salder/Lichtenberg wieder Hoffnung auf eine starke Platzierung. Die Tore erzielten Ugur Gündogdu (2) und Julian Staniecki (2). 4:1 hieß es auch am Ende der Partien gegen den TSV Sickte und den MTV Groß Denkte. Mit dem 1:1-Unentschieden gegen den MTV Salzdahlum sicherten sich die Germanen um Kapitän Gündogdu am Ende noch den zweiten Tabellenplatz aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber den Salzdahlumern.

