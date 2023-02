U14 der SG STV/MTV Salzgitter feiert Bezirksmeistertitel

Der Volleyball-Nachwuchs der SG STV/MTV Salzgitter hat den Heimvorteil bei den Bezirksmeisterschaften U14 genutzt und sich für die nordwestdeutschen Titelkämpfe qualifiziert. Die U14-Mädels des MTV Salzgitter wurden beim Quali-Turnier in Braunschweig Dritte und dürfen auch zur „Nordwestdeutschen“.

U14 - männlich

Mit lediglich vier Spielern gingen die Gastgeber in das Turnier in der Sporthalle des Gymnasiums Salzgitter-Bad. Das Quartett benötigte ein wenig Anlaufzeit im ersten Spiel gegen den USC Braunschweig II. Der erste Satz ging an die Braunschweiger (23:25). Trainer Michael Beims musste seine Jungs zwischenzeitlich lautstark zur Ordnung rufen. Mit Erfolg: Die Folgesätze gingen mit 25:22 und 15:10 an die SG. Die Gastgeber waren nun drin im Turnier und fertigten den MTV Stederdorf in Runde 2 mit 25:9, 25:2 regelrecht ab. „Von Beginn an konnten wir Stederdorf mit unseren Aufgaben unter Druck setzen, brachten einen ungefährdeten Sieg nach Hause und erreichten so die Finalrunde“, freute sich Trainer Beims.

In der Finalrunde ging es gleich gegen den Turnierfavoriten USC Braunschweig I. Und Trainer Beims schien, vor dem Spiel die richtigen Worte gefunden zu haben. Das SG-Quartett ging hochkonzentriert ins Spiel und behielt im ersten Satz beim 28:26 die Nerven. Durchgang 2 ging wiederum knapp mit 25:23 an die Löwenstädter. Der Tiebreak musste entscheiden und in diesem führte die SG beim Seitenwechsel mit 8:6. Nach der kurzen Pause zogen die Hausherren auf 10:6 davon, um kurz darauf drei Punkte in Folge zu kassieren. Die SG antwortete selbst mit einem 2:0-Lauf und sorgte für die Vorentscheidung. Der Jubel nach dem 15:12 war riesig.

Der ganz große Coup war zum Greifen nah. Gegen die DJK Kolping Northeim konnte sich die SG sogar eine 1:2-Niederlage erlauben, um die Qualifikation zur „Nordwestdeutschen“ am 15. und 16. April in Schaumburg klarzumachen. Doch darauf ließ sich das Quartett gar nicht erst ein und holte auch im vierten Spiel des Tages einen Sieg (25:12, 25:16) und somit den Bezirksmeistertitel.

Trainer Beims war mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Die Jungs haben sich heute mit der Meisterschaft belohnt. Dies ist jedoch auch Resultat unserer starken, gemeinsamen Trainingsgruppe mit den anderen Jahrgängen und der Teilnahme am Spielbetrieb der Erwachsenen.“

U14 - weiblich

Auch die U14-Mädels des MTV Salzgitter starteten bei ihrer Bezirksmeisterschaft in Braunschweig mit einem Sieg. 25:19, 25:18 hieß es am Ende gegen den MTV Astfeld. Im Gegensatz zu den männlichen Kollegen gelang dem Team gegen Turnierfavorit USC Braunschweig I in Runde 2 allerdings keine Überraschung (11:25, 18:25). Nach der Abschlussniederlage gegen den USC Braunschweig II (21:25, 25:19, 15:8) stand ein guter dritter Platz zu Buche. Da der USC Braunschweig nur mit einem Team an der nordwestdeutschen Meisterschaft teilnehmen darf, durften die MTV-Mädels am Ende sogar noch über die Qualifikation für das Heimturnier am 15. und 16. April in der Sporthalle des Gymnasiums Salzgitter-Bad jubeln.

mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de