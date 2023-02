Die Lumberjacks machen Boden gut

Unerwartet hohen Besuch empfingen die Lumberjacks Salzgitter in der Darts-Bundesliga am Samstag im Kleingartenverein Finkenhain. Zum Rückrundenauftakt gab sich Darts-Legende Tomas Seyler mit dem deutschen Meister DC Vegesack Bremen die Ehre und entführte mit 8:4 glatt die Punkte aus der Strahlstadt. Mit dem gleichen Ergebnis schickten die Lumberjacks im zweiten Spiel des Tages „The Wanderers“ auf die Heimreise nach Großenaspe.

DC Lumberjacks Salzgitter – DC Vegesack Bremen 4:8. Die Hanseaten traten nahezu in Bestbesetzung an, in der sie vergangene Saison die Meisterschaft holten – ergänzt durch „Shorty Schleifstein“ Seyler, den ersten deutschen Teilnehmer an der Profi-Darts-Weltmeisterschaft, der von 2006 bis 2018 vor allem als Co-Kommentator im Sportfernsehen berühmt wurde und damit großen Anteil am Darts-Boom in Deutschland hatte.

Dass er selbst auch gute Darts spielen kann, bewies die langjährige deutsche Nummer 1 bei seinem Saisondebüt. Im Einzel war Dennis Günther derjenige, der sich die Zähne ausbiss. Im Doppel hielten Maik Switalla und Denny Gastmann hervorragend mit, doch als Switalla im fünften Leg die Chance auf die Doppel-20 zum Leg-Gewinn ausließ, nutzte Seyler mit seinem Partner Andree Welge die Chance zum entscheidenden Break. Das war der sechste Punkt für die Bremer, die damit einen Zähler sicher hatten. Denn aus den Einzeln waren die Lumberjacks trotz einer 3:1-Führung mit einem 3:5 gegangen.

Nico Schunke und Marcel Erba hielten ihre Farben noch im Rennen, als sie einen 0:3-Rückstand zum 4:3 drehten. Luca Schurig und Steffen Müller kassierten dann aber im sechsten Leg einen 13er Low-Darter zum Bremer Gesamtsieg. „Bremen war einfach richtig stark. Das muss man anerkennen, auch wenn wir nur zu gern gepunktet hätten“, gratulierte Sportwart Christian Switalla fair.

Die Ergebnisse im Überblick:

Maik Switalla – Volker Kampmann 4:1

Denny Gastmann – Christian Bober 4:3

Steffen Müller – Olaf Tupuschis 3:4

Marcel Erba – Andree Welge 4:2

Dennis Günther – Tomas Seyler 1:4

Nico Schunke – Rene Windeler 2:4

Michael Bernt – Michael Klönhammer 1:4

Markus Netuschil – Tayfun Yerlikaya0:4

Switalla/Gastmann – Welge/Seyler 2:4

Schunke/Erba – Patzel/Tupuschis 4:3

Schurig/Müller – Windeler/Klönhammer 2:4

Bernt/Netuschil – Yerlikaya/Bober 3:4

DC Lumberjacks Salzgitter – The Wanderers 8:4. Um Platz 2 in der Tabelle zu verteidigen, musste ein Sieg gegen „The Wanderers“ her. Der Auftakt verlief noch etwas verhalten. Nico Schunke und Maik Switalla gingen am Ende jeweils etwas die Puste aus, während Luca Schurig im Decider die Nerven behielt. Danach kamen die Lumberjacks auf Touren und holten alle fünf verbliebenen Einzel recht ungefährdet. Acht Low-Darter gelangen ihnen dabei. Marcel Erba und Michael Bernt legten mit jeweils 14 Darts das beste Einzelergebnis des Spiels hin.

Der 6:2-Zwischenstand gab Ruhe für die abschließenden Doppel. Trotz dreier Short Legs von 16, 17 und 18 Darts schrammten Switalla/Gastmann mit 3:4 noch knapp am Gesamtsieg vorbei. Den machten Markus Netuschil und Michael Bernt mit 4:3 perfekt. Ihren Gegnern unterlief ein grober Fehler im Decider beim Checkout, den Netuschil mit der Doppel-16 eiskalt bestrafte. Erba/Schunke erhöhten umgehend. Die Niederlage von Steffen Müller und Luca Schurig hatte nur noch statistischen Wert.

„Die Liga ist unheimlich ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Umso wichtiger sind die zwei Punkte gewesen. Persönlich habe ich zweifelsfrei den richtigen Schritt gemacht mit meinem Wechsel zu den Lumberjacks, denn wir sind ein super Team“, war Steffen Müller schnell wieder bei bester Laune. Denn durch die beiden Niederlagen der Bulldogs Wolfenbüttel, für die Müller früher spielte, rückten die Sölter bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran.

Die Ergebnisse im Überblick:

Luca Schurig – Tony Hübner 4:3

Nico Schunke – Marcel Blask2:4

Maik Switalla – Lars Kielmann 2:4

Marcel Erba – Dennis Schröder 4:0

Michael Bernt – Thomas Lundelius 4:2

Markus Netuschil – Andre Kindel 4:0

Steffen Müller – Steffen Karl 4:0

Denny Gastmann – Wolfgang Westphal 4:1

Gastmann/Switalla – Kielmann/Blask 3:4

Bernt/Netuschil – Ludenius/Hübner 4:3

Erba/Schunke – Schröder/Hofmann 4:1

Schurig/Müller – Kindel/Grunert2:4

