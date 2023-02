SG STV/MTV will „Mini-Einbrüche“ vermeiden

Salzgitter-Bad/Lüneburg. Die Salzgitteraner gehen als Favorit in die Partie bei der SVG Lüneburg II. Am Samstag geht’s schon um 15 Uhr los – diese Zeit hat auch Vorteile.

Die SG STV/MTV Salzgitter will auch in Lüneburg jubeln und Platz 2 in der Tabelle verteidigen.

Teil 3 von 5 der Auswärtstour der SG STV/MTV Salzgitter in der Volleyball-Regionalliga führt die Jungs von Trainerin Bianca Kerkmann am morgigen Samstag zur SVG Lüneburg II. Das klare Ziel ist der dritte Sieg in Folge. Der erste Aufschlag erfolgt dabei bereits um 15 Uhr.

„Diese Anfangszeit ist natürlich sehr ungewöhnlich, weil wir eigentlich meist Samstagabends starten, aber sie hat auch Vorteile. So sind wir früher fertig und können anschließend noch zusammen Essen gehen und das Teambuilding stärken“, ordnet Kerkmann ein.

Das Hinspiel macht Salzgitter Mut

Zuvor will sie mit ihrem Team aber der Favoritenrolle gerecht werden und den zwölften Saisonsieg einfahren, womit Platz 2 verteidigt wäre. „Das ist ganz klar unser Ziel, und der Blick auf das Hinspiel zeigt uns auch, dass das realistisch ist.“ Mitte November hatte die SG den Gast aus Lüneburg mit einem 3:0 auf die Heimreise geschickt. Allerdings tat sich das Team um Kapitän Kevin Wieloch im ersten Satz (24:22) sehr schwer. Kerkmann: „Das wollen wir diesmal verhindern und gleich gut in das Spiel starten.“

Gleichzeitig hat die Trainerin noch einen speziellen Wunsch an ihre Spieler. „Wir haben uns in den vergangenen Spielen immer wieder schlechtere Phasen genehmigt und den Gegner in die Partie kommen lassen. Diese ,Mini-Einbrüche’ gilt es in Lüneburg zu verhindern und somit einen sicheren Auswärtssieg einzufahren“, fordert Kerkmann.

Erfreulich: Der Kader für das Auswärtsspiel ist mit neun Akteuren wieder gut gefüllt. Anfang des Jahres sah dies noch ganz anders aus.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de