TC Bad verkauft sich beim 1:5 teuer

Salzgitter. Die Herren 30 verlieren in der Landesliga gegen den ESV Wolfenbüttel. Der TV Gebhardshagen holt ein Remis gegen die TSG Mörse II.

Denkbar knappe Niederlagen im Match-Tiebreak mussten am Wochenende die Tennis-Herren 30 des TC Bad (hier Manuel Wiesner) in ihren Einzelbegegnungen hinnehmen.

Der Kampf um den Klassenerhalt entscheidet sich für die Herren 30-Tennisteams vom TC Bad in der Landesliga und vom TV Gebhardshagen in der Verbandsliga erst am letzten Spieltag.

Herren 30: Mit knappen Ergebnissen scheitert der TC Bad

Landesliga: ESV Wolfenbüttel – TC Bad 5:1. Das deutliche Ergebnis spiegelte nicht den Spielverlauf wieder. Denn der TC Bad verlangte dem Tabellenführer alles ab und verlor gleich drei Einzel knapp im Match-Tiebreak. Auf dem sehr langsamen Teppichbelag in Salzgitter-Thiede spielte Jan Hedder Ende des ersten Satzes gegen Kai Posenau sein bestes Tennis und gewann diesen auch mit 6:3. Im zweiten Durchgang unterliefen ihm dann zu viele Fehler und er unterlag 1:6. Der Match-Tiebreak verlief sehr ausgeglichen. Zwei Returnfehler von Hedder sorgten am Ende für die 8:10-Niederlage.

Auch bei Sascha Klingenberg entwickelte sich gegen Kaspar Delahaye ein sehr spannendes Match. In beiden Sätzen startete der Sölter mit einem 1:4-Rückstand schlecht. Nachdem er Durchgang 1 noch zum 7:5 umdrehen konnte, verlor er Satz 2 mit 4:6. Der Match-Tiebreak ging wie schon im ersten Match mit 10:8 an den Wolfenbütteler. Phillipp Zimmermann machte eine alte Verletzung wieder Probleme und so musste er beim Stand von 3:6, 0:1 aufgeben.

Im Spitzeneinzel entwickelte sich zwischen Manuel Wiesner und dem Wolfenbütteler Marcel Callegari ein hochklassiges und an Spannung kaum zu überbietendes Match. Auch Wiesner startete wie Klingenberg auf dem ungewohnt langsamen Belag schlecht und lag schnell 1:4 zurück, aber er kämpfte sich zurück und musste sich erst im Tiebreak 6:7 geschlagen geben. Auch im zweiten Durchgang lag Wiesner schon 0:3 zurück, wehrte drei Matchbälle ab, holte sich aber den Satzausgleich ebenfalls im Tiebreak (7:6). Auch im Match-Tiebreak wehrte Wiesner drei Matchbälle ab. Den insgesamt siebten Matchball nutzte Callegari dann aber zum 7:6, 6:7, 13:11. Das Spiel war somit bereits nach den Einzeln entschieden.

Das Doppel Wiesner/Zimmermann konnte aufgrund von Zimmermanns Verletzung nicht antreten, dafür sorgten Hedder/Klingenberg mit dem 6:0, 6:3 zumindest für den Ehrenpunkt, den sich die Gäste redlich verdient hatten. „Die Wolfenbüttler spielen im Sommer und wahrscheinlich auch kommenden Winter in der Oberliga. Wir haben sehr gut dagegen gehalten und ihnen alles abverlangt. Uns hat am Ende das Quäntchen Glück gefehlt“, sagte Wiesner.

TV Gebhardshagen verpasst den ersten Saisonsieg denkbar knapp

Verbandsliga: TV Gebhardshagen – TSG Mörse II 3:3. Da war mehr drin. Der TV Gebhardshagen hat den ersten Saisonsieg nur knapp verpasst. John Geffke verlor sein Einzel gegen Karsten Aupers nur denkbar knapp mit 4:6, 7:6, 10:12. Weil auch Sean Casey verlor (5:7, 4:6), gingen nur die Einzelsiege von Sebastian Lange (7:6, 6:2) und Florin Siser (6:2, 6:0) auf das Konto des TVG. Im Doppel gewannen Lange/Casey im Match-Tiebreak mit 7:6, 2:6, 10:4. Den Sieg verpassten Geffke/Fabian Lewitzki beim 6:7, 6:7 nur denkbar knapp.

Herren 50

Bezirksklasse: TC Bad – SV Sandkamp 4:2. Durch den dritten Sieg bleibt der TC Bad im Aufstiegsrennen. Mario Achilles und Frank Kraft im Einzel sowie die Doppel Achilles/Kraft und Torsten Setinmeyer/Mark Alexander sorgten für die Punkte für den TC Bad.

Herren 55

Bezirksliga: TC Bissendorf – TC Bad 6:0. Das erwartet schwere Auswärtsspiel bescherte die erste Niederlage der Saison. Trotzdem bleibt der TC Bad hinter Bissendorf auf Platz 2.

Herren 60

Bezirksliga STV Ringelheim – SV Frielingen 4:2. Im Kellerduell behielten die Ringelheimer die Nerven. Nach den Einzelbegegnungen stand es 2:2 – den Siegen von Wolfgang Wolf und Hans Hager standen Niederlagen von Ulrich Spanke und Arnold Reupke gegenüber. Beide Doppel gingen in den Match-Tiebreak. Sowohl Wolf/Dieter Hanke als auch Spanke/Jürgen Probst setzten sich in diesen mit 10:8 durch.

Hildesheimer TV – TV Gebhardshagen 2:4. Der TVG feierte in Hildesheim den zweiten Sieg im dritten Spiel. Bereits nach den Einzeln stand es 3:1 für die Gäste, wobei Alfred Kowalski und Uwe Achilles jeweils im Match-Tiebreak die Nerven behielten. Kowalski/Ernst Kintea sorgten ebenfalls im Match-Tiebreak für die Entscheidung.

