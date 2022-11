Domenik Müller (in Gelb) trifft am Sonntag auf seinen Ex-Verein Vahdet Salzgitter (in Rot). Im Hinspiel traf er per direktem Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:0 für den MTV. Am Ende setzten sich aber Tayfun Durmus (rechts) und der KSV mit 2:1 durch.