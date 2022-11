TC Bad kassiert erste Saisonniederlage

Die Tennisherren 30 des TC Bad haben ihre erste Saisonniederlage in der Landesliga hinnehmen müssen. Beim 2:4 in eigner Halle gegen den SCW Göttingen mussten die Gastgeber gleich zwei Spiele verletzungsbedingt aufgeben. Auch die Herren 30 des TV Gebhardshagen haben in der Verbandsliga eine 2:4-Niederlage kassiert. Gegen Tabellenführer Gifhorn scheiterte der TVG vor allem an der Doppelstärke des Gegners.

Herren 30, Landesliga: TC Bad – SCW Göttingen 2:4. Nach einem Unentschieden und einem Sieg kassierte der TC Bad nun die erste Saisonniederlage. Die Göttinger reisten mit ihrer stärksten Truppe an und boten an Position 1 und 2 Spieler auf, die im Sommer in der Regionalliga aufschlagen werden. Dementsprechend hatten es Manuel Wiesner und Jan Hedder in ihren Einzeln sehr schwer. Manuel Wiesner ging schon angeschlagen ins Match, konnte wie erwartet nicht bis zum Ende spielen und musste beim Stand von 3:6 aufgeben.

Klingenburg sorgt für einzigen Einzelpunkt

Jan Hedder hatte es mit einem starken Aufschläger zu tun. Bei den Return-Spielen gab es daher nicht viel zu holen für den Sölter, der sich bei seinen Aufschlagspielen ein paar kleine Fehler zu viel leistete.

„Bei Phillipp Zimmermann wäre mehr drin gewesen, aber arbeitsbedingt kann er momentan quasi nicht trainieren und so fehlt es an der Sicherheit“, fand Teamsprecher Wiesner eine Erklärung für die Zweisatz-Niederlage. Sascha Klingenberg zeigte sich wieder in seiner gewohnt druckvollen Spielweise und setzte diese auch souverän durch und siegte als einziger Badenser ungefährdet mit 6:2, 6:2.

TC Bad ist weiter „voll im Soll“

Die Doppel wurden nicht mehr gespielt, da sowohl Wiesner als auch ein Gästespieler nicht mehr antreten konnten. „Die heutige Niederlage ist kein Beinbruch, wir liegen mit 3:3 Punkten und Platz 4 voll im Soll. Wir haben noch zwei Spiele Zeit, den eventuell benötigten vierten Punkt zu holen, wobei auch schon die bisherigen drei Punkte reichen können. Nach dem kommenden Wochenende wissen wir mehr, weil dann nämlich die beiden letzten der Tabelle gegeneinander spielen“, blickte Wiesner zuversichtlich auf das Ziel Klassenerhalt.

Herren 30, Verbandsliga: TC GW Gifhorn – TV Gebhardshagen 4:2. Die Gebhardshagener Florin Siser (6:3, 6:4) und Sean Casey (7:6, 1:6, 10:6) glichen die Einzelniederlagen von Sebastian Lange (0:6, 2:6) und Jobst-Martin Kocea (2:6, 2:6) aus. Im Doppel setzte es dann gegen den ungeschlagenen Tabellenführer allerdings zwei glatte Zweisatz-Niederlagen für Kocea/Casey (0:6, 1:6) und Lange/Fabian Lewitzki (3:6, 4:6).

