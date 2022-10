Teams des SCU SalzGitter feiern gleich zwei Heimerfolge

Der SCU SalzGitter hat die Spitzenposition der Fußball-Landesliga der A-Junioren mit einem 4:0-Heimerfolg über den VfB Peine verteidigt. Und auch die C-Junioren des SCU haben in der Bezirksliga mit einem 3:0-Heimsieg über Tuspo Petershütte die Tuchfühlung zum oberen Tabellendrittel hergestellt. Das Team des Trainerduos Crispin und Lennard Teuber hat dabei einen höheren Erfolg gegen einen defensiv eingestellten Kontrahenten liegengelassen.

A-Junioren

Landesliga: SCU SalzGitter – VfB Peine 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Peinemann (15.), 2:0 Glaub (25.), 3:0 Özgür (31.), 4:0 T. Müller (64.).

Die starke Abwehrleistung der Heimelf war der Garant des klaren Erfolgs über die Eulenstädter. Torhüter Jan Borgs vereitelte mit zwei starken Paraden (14., 22.) einen Einschlag in sein Gehäuse. Ein Manko stellte SCU-Trainer Jonas Teuber zur Pause beim Gang in die Kabine fest: „Wir haben zwar eine 3:0-Führung eingefahren. Doch wir haben etliche klare Dinger wieder einmal nicht genutzt.“ Der Trend setzte sich trotz seiner Ansprache im zweiten Spielabschnitt fort. Lediglich Tim Müller netzte noch einmal ein. „Den aktuellen Tabellenstand kann ich einordnen. Wir haben drei von den vier Erfolgen gegen Konkurrenten aus der Abstiegszone geholt. Die nächsten Partien werden zeigen, was die Ergebnisse wert sind“, so Teuber nach dem Schlusspfiff.

C-Junioren

Bezirksliga: SCU SalzGitter – Tuspo Petershütte 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Buchholz (18.), 2:0 Finn-Louis Teuber (45.), 3:0 Mazzone (63.).

Die Partie kontrollierte der SCU vom Anpfiff weg. Der Gast vermochte die Abwehr um Organisator Jonas Weiss nicht unter Druck zu setzen. SCU-Torhüter Carlos Koch verbrachte einen ruhigen Samstagnachmittag. In der Offensive benötigten die Stürmer eine 20-minütige Anlaufzeit, bevor der stark agierende Tuspo-Torhüter Tom Küster zum ersten Mal durch Louis Buchholz bezwungen werden konnte. Bis zur Pause konnten Malik Arpaci, Raphael Raeth und Antonio Mazzone ihre guten Torchancen nicht nutzen.

Nach dem Seitenwechsel brach Finn-Louis Teuber mit dem zweiten Treffer den Bann. Anschließend wurde der Sieg sicher eingetütet. „Wir haben nichts anbrennen lassen. Es war unter dem Strich eine solide Leistung. Die drei Punkte haben wir sicher eingefahren. Der eingeschlagene Weg ist richtig. Jetzt gilt es, sich im oberen Drittel festzusetzen“, blickte Trainer Lennard Teuber schon auf die nächsten Aufgaben. Die Spiele beim JFV 37 Göttingen und beim JFV West Göttingen sowie die Heimpartie gegen die JSG Weper möchte der Trainer erfolgreich bestehen und dem aktuellen Tabellenführer 1. SC Göttingen II somit weiterhin auf den Fersen bleiben.

