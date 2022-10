Icefighters unterliegen Meister knapp

Tobias Kreismer (in Schwarz) hat das 1:2 für die Icefighters in Braunlage erzielt.

Die Salzgitter Icefighters zeigen sich in der Vorbereitung auf die neue Eishockey-Regionalligasaison in einer guten Frühform. Gegen Meister Harzer Falken gab es nun in Braunlage eine knappe 2:3-Niederlage. Am Freitag treffen beide Teams erneut aufeinander – dann in der Eissporthalle am Salzgittersee (20 Uhr).

Icefighters bewahren trotz Rückstand kühlen Kopf

Zunächst sah es nach einem ungemütlichen Abend für Trainer Radek Vit und sein Team aus. Der Meister kam offensiv schnell ins Spiel und netzte nach nur 28 Sekunden zur 1:0-Führung ein. Doch eine Dominanz der Hausherren blieb aus, während das Team vom Salzgittersee einen kühlen Kopf bewahrte und den Abstand immerhin bis zum Drittelende hielt. Im Mittelabschnitt legten die Falken zügig das 2:0 nach (23.). In der 31. Minute nutzte Tobias Kreismer eine Überzahl dann zum verdienten Anschlusstreffer. Auch im letzten Drittel war die Partie lange offen. Lucas Engel egalisierte den Spielstand schließlich in der 44. Spielminute. Die Hoffnung auf einen Auswärtssieg machte allerdings Ex-Icefighter Ruven Bannach mit seinem Treffer 46 Sekunden vor dem Spielende zunichte.

Mit diesem Ergebnis war Cheftrainer Vit durchaus zufrieden: „Unsere Mannschaft hat eine gute und über weite Strecken konzentrierte defensive Leistung gezeigt. Wir haben uns – bis auf ein paar Situationen – gut organisiert präsentiert und konnten auch in der Offensive Akzente setzen.“

