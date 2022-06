Salder/Lichtenberg gewinnt Pokalfinale gegen Neiletal 5:2

Die SG Salder/Lichtenberg ist ihrer Favoritenrolle im Finale des Fußball-Kreispokals der Ü32-Altherren gerecht geworden. Das Team um Kapitän Dominik Rittel schlug den SV Neiletal auf dem Sportplatz in Groß Flöthe mit 5:2 (2:1)-Toren.

Favorit Salder/Lichtenberg legt doppelt vor, SV verkürzt

Salders Herrentrainer Roman Kechter eröffnete in Minute 13 den Torreigen für die SG. Der Lichtenberger Patrick Günther legte nach 23 Minuten nach. Das Spiel plätscherte in der Folge dahin. Der Favorit aus Salzgitter spielte ordentlich, ohne dabei aber drückend überlegen zu sein. Die Quittung gab es dann mit dem Halbzeitpfiff in Form einer Bogenlampe von Neiletals Robert Kulessa, der damit SG-Keeper Rafael Frei – der im Ligaalltag das Tor von Bezirksligist Germania Bleckenstedt hütet – überraschte und sein Team somit wieder zurück ins Spiel brachte.

Der zweite Abschnitt wurde zunächst zu einer Kopie des ersten Durchgangs, zumindest was den Zeitpunkt des ersten SG-Treffers anbelangte. Denn nach 13 Minuten sorgte David Gasch wieder für die Zwei-Tore-Führung. Nur vier Minuten später wurde Ahmet Cetkin im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter zum vorentscheidenden 4:1.

Zwei Strafstöße führen zur Entscheidung, Feier auf dem Seefestival

In der Folge hatte Tobias Brunke Glück, dass er für ein Nachtreten nach einem Foul nur die gelbe Karte vom Schiedsrichter zu sehen bekam (54.). Brunke war es dann auch, der am fünften Tor seines Teams entscheidend beteiligt war. Denn diesmal wurde er im Strafraum gefoult. Das 5:1 besorgte dann der eingewechselte Alexander Benke vom Punkt (67.). Den Schlusspunkt setzte allerdings der SV Neiletal durch Thorsten Weikert, der in der Schlussminute mit dem 2:5 Ergebniskosmetik betrieb.

„Wir haben heute sicherlich nicht unser bestes Spiel der Saison gemacht, aber man muss auch sagen, dass es Neiletal vor allem in der ersten Hälfte richtig clever gespielt und verteidigt hat“, sagte SG-Teamsprecher und -Torschütze Patrick Günther nach dem Spiel. Gemeinsam wurde der Pokaltriumph am Abend noch auf dem Seefestival gebührend gefeiert. Teil 1 vom angestrebten Double ist damit erreicht. Am 25. Juni soll im Entscheidungsspiel um die Nordharzmeisterschaft noch Titel Nummer 2 folgen.

Spiel kompakt:

SG Salder/Lichtenberg: Frei – Elschner, Mühl, Cetkin, Günther, Rittel, Meyer, Gasch, Ulrich, Bairaktaridis, Kechter, Schömann, Brunke, Benke, Klos.

Tore: 1:0 Kechter (13.), 2:0 Günther (23.), 2:1 Kulessa (35.+2), 3:1 Gasch (48.), 4:1 Cetkin (52./FE), 5:1 Benke (67./FE), 5:2 Weikert (70.).

