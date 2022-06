Talente des BC Heros Salzgitter sind zurück im Ring

Die Boxerinnen und Boxer des BC Heros Salzgitter sind nach der Corona-Zwangspause zurück im Wettkampfgeschehen. Kürzlich richtete der Lebenstedter Verein eine Meisterschaftsvorrunde der Region Hannover – Braunschweig – Lüneburg (HBL) in der Grundschule im Ostertal aus. Auch wenn der erhoffte Erfolg für Nachwuchstalent Ashley Ritter ausblieb, zog Trainer Serkan Acar ein positives Fazit.

27 Kämpfe waren in der Ostertal-Sporthalle angesetzt, 20 davon konnten am Ende vor 250 Zuschauern über die Bühne gebracht werden. „Einige Kämpferinnen und Kämpfer haben kurzfristig abgesagt. Das ist zwar schade, aber die Veranstaltung kam trotzdem gut an beim Publikum“, sagte Acar.

Ashley Ritter macht die Landestrainer auf sich aufmerksam

Zu ihrem ersten Auftritt in einem Wettkampf kam die 13-jährige Ashley Ritter in der Gewichtsklasse bis 55 kg. „Ashley hat eine gute Leistung gezeigt, hatte aber am Ende gegen ihre anderthalb Jahre ältere und um einen Kopf größere Gegnerin das Nachsehen“, berichtete Coach Acar, der Ritter nach dem Kampf etwas aufbauen musste: „Sie war natürlich geknickt und dachte, dass sie mich als Trainer enttäuscht hat. Das war aber auf keinen Fall so. Selbst die Landestrainer waren begeistert von ihr. Jetzt bereiten wir sie auf die Niedersachsenmeisterschaft am 19. Juni in Diepholz vor, wo wir sie in der Klasse bis 57 kg starten lassen wollen.“

Im Training wolle er nun an der Technik feilen und vor allem die Oberkörperbewegung verbessern. „Das sind alles Dinge, die wir aus diesem ersten Kampf ihrer Karriere ziehen konnten“, sagte Acar.

Betroffen von den Absagen bei der HBL-Meisterschaft in Leben-stedt war auch Heros-Boxer Taha Akel (Männerklasse bis 80 kg), dessen Kampf um eine Woche verschoben wurde. „Leider hat Taha dann in Wolfenbüttel nach Punkten verloren. Die ersten beiden Runden hat er gut geboxt. In der Schlussrunde hatte er dann allerdings einen konditionellen Einbruch und war so ein leichtes Ziel für seinen Gegner“, sagte Trainer Acar über die Leistung des 20-Jährigen.

Auch Baran Akman (19) war in Wolfenbüttel am Start und stieg in der Klasse bis 63,5 kg in den Ring. Gegen den Peiner Shahin Karim stand am Ende eine knappe Niederlage nach Punkten. „Man hätte den Kampf aus meiner Sicht auch für Baran werten können – aber die Punktrichter haben anders entschieden. Das müssen wir akzeptieren“, zeigte sich Acar als fairer Verlierer.

Botan Akman wird Dritter bei der deutschen Meisterschaft

Sein größtes Talent ist der 13-jährige Botan Akman, der in der Klasse bis 44 kg kämpft. Der junge Boxer weist eine sehr gute Bilanz von 10 Siegen aus 12 Kämpfen vor und wurde kürzlich bei der deutschen Meisterschaft in der Altersklasse U15 Dritter. „Von ihm werden wir in der Zukunft noch viel hören“, ist sich Acar sicher.

Die nächste Chance, auf sich aufmerksam zu machen, hat Botan Akman gemeinsam mit seinem Bruder Baran und Ashley Ritter bei der Niedersachsenmeisterschaft. In Diepholz ist auch Nathalie Klingelbiel, Tochter von Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel, gemeldet. Die 23-Jährige boxt in der Klasse bis 57 kg. „Ich hoffe, es findet sich bis zum 19. Juni eine Gegnerin, weil Nathalie sehr gute Ansätze im Trainer zeigt“, so Trainer Acar.

