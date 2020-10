Icefighters-Heimspiele mit klaren Regeln

Die Salzgitter Icefighters stecken mitten in den Vorbereitungen zur neuen Eishockey-Regionalliga-Saison. Am Samstag, 7. November, startet das Team von Trainer Radek Vit mit einem Auswärtsspiel in Harsefeld. Einen Tag später kommt Nachbar Braunlage zum ersten Heimspiel in die Eishalle am Salzgittersee (siehe Spielplan). Für sämtliche Heimspiele haben die Icefighters ein Hygienekonzept erarbeitet, das für alle Zuschauer gilt.

Kartenverkauf: Um den Einlass so schnell und unkompliziert wie möglich zu gestalten, bittet der Verein darum, die Karten möglichst im Vorverkauf zu erwerben. Außerdem ist ohne ein ausgefülltes Kontaktformular kein Zutritt zur Halle möglich. Das Formular steht unter www.salzgitter-icefighters.de/hygienevorschriften zum Download bereit. Die Karten sind durch das Kontaktformular personalisiert und dürfen nicht weitergegeben werden. Vorverkaufsstelle: Qualivita Fahrservice (Am Schölkegraben 40, Lebenstedt) Kapazität und Gästefans: Es sind maximal 400 Zuschauer zugelassen. Gästefans dürfen anreisen. Einlass: Der Einlass zur Eishalle wird über insgesamt drei Eingänge erfolgen. Am Haupteingang ist die Abendkasse. Dauerkartenbesitzer, Sponsoren und alle, die eine Karte im Vorverkauf erworben haben, werden durch die Eingänge links und rechts an der Tribüne geleitet. Der Auslass erfolgt über die Fluchttüren, damit Engpässe vermieden werden. Vor den Ein- und Ausgängen ist ein Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zu allen Personen zu halten. Gruppenbildungen (Mehr als zehn Personen aus mehr als zwei Haushalten) sind auf dem Gelände der Eishalle, auf dem Parkplatz und natürlich auch in der Eishalle untersagt. Kontrollen: An allen Eingängen werden sämtliche Zuschauende kontaktlos auf Fieber gemessen. Wer sich krank fühlt oder Symptome aufweist, muss unbedingt auf den Besuch der Spiele verzichten . Vor dem Zutritt zur Halle müssen die Hände desinfiziert werden. Des Weiteren werden an den Eingängen die Kontaktformulare eingesammelt, ohne die kein Zutritt möglich ist. Eintrittskarten müssen aufbewahrt werden, um erneut in die Halle zu kommen. Diese werden beim Zutritt entwertet. Verhalten in der Eishalle: In der gesamten Eishalle herrscht Maskenpflicht (auch auf den Plätzen) und das Abstandsgebot von 1,50 Metern. Der Aufenthalt ist nur auf den Sitzplätzen der beiden Tribünen gestattet. Nach dem Spiel ist die Halle unverzüglich zu verlassen. Essen und Trinken: Mindestens im Testspiel gegen Herford (1. November) wird die gesamte Gastronomie geschlossen bleiben. Das hat den Hintergrund, dass die Organisatoren das Testspiel auch als Test für die Hygienevorschriften nutzen werden. Einen Alkoholausschank wird es während der gesamten Saison nicht geben. Darüber hinaus müssen erkennbar alkoholisierte Personen der Halle verwiesen werden. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist untersagt. Spielplan: 7. Nov., 19.30 Uhr: Harsefeld (A)

8. Nov., 18 Uhr: Braunlage (H)

13. Nov., 20 Uhr: Adendorf (A)

15. Nov., 18 Uhr: Hamburg (H)

21. Nov., 19.30 Uhr: Sande (A)

27. Nov., 20 Uhr: Braunlage (A)

29. Nov., 18 Uhr: Bremen (H)

4. Dez., 20 Uhr: Braunlage (H)

6. Dez., 20 Uhr: Harsefeld (H)

11. Dez., 19.30 Uhr: Hamburg (A)

13. Dez., 18 Uhr: Sande (H)

20. Dez., 18 Uhr: Adendorf (H)

27. Dez., 19 Uhr: Timmend. (A)

3. Jan., 19 Uhr: Bremen (A)

9. Jan., 19.30 Uhr: Harsefeld (A)

16. Jan., 19.30 Uhr: Timmen. (A)

17. Jan., 18 Uhr: Adendorf (H)

24. Jan., 18 Uhr: Timmendorf (H)

31. Jan., 18 Uhr: Hamburg (H)

5. Feb., 20 Uhr: Adendorf (A)

7. Feb., 18 Uhr: Bremen (H)

14. Feb., 18 Uhr: Sande (H)

21. Feb., 18 Uhr: Harsefeld (H)

26. Feb., 20 Uhr: Braunlage (A)

5. Mär., 19.30 Uhr: Hamburg (A)

7. Mär., 18 Uhr: Timmendorf (H)

13. Mär., 19.30 Uhr: Sande (A)

21. Mär., 19 Uhr: Bremen (A)