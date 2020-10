Der Favorit setzt sich am Ende standesgemäß durch: Doch nach einem 7:1 zwischen Bleckenstedt und Lichtenberg sah es nach 45. Minuten am Sonntagnachmittag am 2. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3b wahrlich nicht aus.

Der Aufsteiger aus Lichtenberg hielt in der ersten Halbzeit gut mit. Hatte bereits in der ersten Minute nach einer schönen Kombination zwischen Danny Feder und Torben Hagdorn die Möglichkeit zur frühen Führung. Doch Cedrik Jachmann im Tor der Germanen war sofort wach und entschärfte den Schuss von der Strafraumkante. Seine Mitspieler benötigten etwas Zeit, um in das Spiel zu finden und mit dem starken Pressing zurecht zu kommen. Doch dann hatte Mehmet-Ali Tozlu einen Geistesblitz und schickte Stürmer Faguimba Dabo auf die Reise, der MTV-Keeper Tim Eisfeld umspielte und den Ball Richtung Tor brachte. Abgefälscht von Nico Stephan landete dieser auch in selbigem (17.). Im Anschluss verpassten es die Gastgeber die Führung durch mehrere klare Torchancen auszubauen und bekamen in der 24. Minute fast den Ausgleich durch Till Hockmann, doch dieser verzog alleinstehend vor Jachmann. Zur Pause musste der MTV den immer gefährlichen Marvin Malandrino wegen eines Oberschenkelkrampfs auswechseln. Kam aber mutig aus der Kabine und hatte durch Hockmann in der 49. Minute die Riesenchance zum Ausgleich, doch Jachmann im Bleckenstedter Tor parierte stark und leitete den Konter ein, den Dabo zum 2:0 nutzte. Die entscheidende Szene des Spiels. „Danach brechen wir auseinander und ergeben uns unserem Schicksal“, so MTV-Trainer Eduard Spissak, der den Chancen seines Teams hinterher trauert. „Wir machen einfach die Buden nicht. Und das 1:7 tut natürlich weh, auch wenn Bleckenstedt nicht unser Maßstab ist in dieser Saison.“ Germanias Trainer Gökhan Arikoglu ist erwartungsgemäß zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft: „Man sieht, dass wir topfit sind, und auch hintenraus noch zulegen können.“ Für ihn war die Szene in der 49. Minute auch Spielentscheidend: „Cedrick hält sehr gut und bereitet das 2:0 selbst vor. Wirklich stark.“ Tore:1:0 Stephan (17., ET), 2:0 Dabo (49.), 3:0 Tozlu (53.), 4:0 Uysal (61.), 4:1 Hockmann (62.), 5:1 Scherger (77.), 6:1/7:1 Tozlu (78., FE/87.) Germania Bleckenstedt: Jachmann – Ilica (72. Maras), Bock, Cakmak, Yilmaz – Tarlan, Bagci (65. Scherger), Zozlu, Uysal, Becker (65. Babasalin)– Dabo MTV Lichtenberg: Eisfeld – Atac, Schmidt, Stephan, Adanir – Kessedou, Feder (59. Schiersch), Spintzyk, Hockmann, Malandrino (46. Bomba) – Hagdorn (83.)